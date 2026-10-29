La intención es que la presidenta se mantenga en el directorio, esta vez en uno de los cupos del abogado Correa. ¿La razón? Los 100 años del club.

Universidad de Chile se prepara para vivir cambios dirigenciales, tras la revocación del directorio de Azul Azul, algo que será definido el 13 de noviembre con la junta de accionistas de la concesionaria.

En ese sentido, aseguran que es el liquidador Eduardo Godoy quien está viendo los nombres para las 7 sillas que correspondían al grupo Sartor, aunque hay sorpresas.

Unas que no tienen que ver con esos cupos, porque aseguran que Cecilia Pérez saldrá de la presidencia, pero ocuparía uno de los puestos disponibles de otro accionista.

Cecilia Pérez podría ocupar el sillón del abogado José Ramón Correa. Foto: Diego Martin/Photosport

ver también Revelan que Cristián Aubert no se mueve de Azul Azul a pesar de cambio de directorio

Cecilia Pérez lidera los 100 años de la U incluso con amistoso en Isla de Pascua

Así lo informó el periodista Cristián Arcos en radio ADN, quien puso sobre la mesa el nombre de Cecilia Pérez para mantenerse en el directorio, pero en un cupo de José Ramón Correa.

“Hay un elemento relevante, José Ramón Correa tiene dos cupos, que son de él, de dónde sacó la plata es otra cosa. Esos lugres son ocupados por Correa, que va a seguir, y José Miguel Insulza, que no es claro si sigue. Ahí hay una voluntad importante de mucha gente para que ese cargo en el directorio lo ocupe Cecilia Pérez. Ella esta bajo figura de Clark, pero ahora la idea es que lo dos cupos de Correa los ocupe el propio Correa y Cecilia Pérez, donde el liquidador no puede cuestionar eso“, explicó.

Algo que también profundizó la periodista Rocío Ayala, quien apuntó el trabajo que ya tiene avances por los 100 años, entonces quieren mantener esa estrategias con amistosos y eventos, inclusos en Isla de Pascua.

“Más que por la lealtad, es por el trabajo de los 100 años. Quieren una voz firme en el directorio que pueda guiar, mas allá de que las personas vengan con intenciones, si no que se mantenga el camino de contratos por los 100 años y distintos partidos y eventos, hasta donde se incluyen incluso la Isla de Pascua con una gira tremenda, con rivales de infarto”, detallaron.