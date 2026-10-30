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Liga de Primera

Minuto a minuto: Colo Colo recibe a la “U” de Concepción en duelo clave por el título

El Cacique acumula cuatro fechas sin ganar y en el Estadio Monumental quiere reencontrarse con los triunfos.

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo se mide ante el "Campanil" en el Monumental
© PhotosportColo Colo se mide ante el "Campanil" en el Monumental

La pelota vuelve a rodar en la Liga de Primera. La fecha 26° se abre este viernes 30 de octubre con un partido clave por la definición del campeonato. Esto porque Colo Colo recibe a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental. 

El Cacique acumula cuatros fechas sin saber de victorias y se mantiene como puntero con 55 unidades. Lo que aprovechó Universidad de Chile que acortó la distancia y ahora está solo a siete unidades. Por lo mismo, se hace fundamental que los albos puedan sumar de local. 

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Por lo mismo, Fernando Ortiz busca alternativas para volver a los triunfos. El inminente cambio de esquema, con Francisco Marchant y Gedeón Díaz acompañando a Javier Correa en ataque, asoma como punto clave para que el Cacique vuelva a retomar el camino. 

Colo Colo recibe a la “U” de Concepción con el objetivo de volver a sumar un triunfo.

Colo Colo recibe a la “U” de Concepción con el objetivo de volver a sumar un triunfo.

Aunque al frente tendrá un siempre complicado cuadro del “Campanil”. Equipo que será dirigido por Cristián “La Nona” Muñoz y que en el primer semestre ya supo de un triunfo en el Monumental bajo el mando de Palestino. 

Ahora los del sur tienen que sumar también para escapar de la parte baja de la tabla, por lo que todo apunta a que será un partido de dientes apretados en Macul. 

Minuto a minuto: Colo Colo se enfrenta a la “U” de Concepción

¡Colo Colo a la cancha!

Colo Colo salta a la cancha del Estadio Monumental. "Dale, dale, vamos ordenados desde el primer minuto", se alcanza a escuchar en la arenga de Arturo Vidal que nuevamente lidera al plantel albo.

¡Los cambios del "Tano" Ortiz!

"Es una importante responsabilidad jugar por Colo Colo. Tenemos que retomar nuestro y ojalá sea hoy. Hoy cambiamos el equipo y buscamos variantes. Queremos soluciones y lo mejor para el equipo. Necesitamos mejorar en nuestra casa y sacar una victoria", recalcó Fernando Ortiz a TNT Sports.

¿Cómo llegan en los minutos sub 21?

Para este encuentro, Colo Colo ya no debe preocuparse por la regla del Sub 21. El Cacique tiene un registro de 2490 minutos a su favor y supera con creces el requisito de 1.890 minutos. Marchant y Díaz serán los juveniles titulares está jornada.

Por su parte, Universidad de Concepción tiene 1.431 por lo que tiene 459 minutos aún por completar. El “Campanil” en su formación inicial no dispone de ningún sub 21.

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¡El campanil quiere el batacazo!

Universidad de Concepción no se queda atrás y presenta su formación ante el Cacique. La visita formará con Broun en el arco, Moisés González, Olsvado González, Barbieri y Díaz en la defensa. Mater, Ogaz y Fuentealba en el mediocampo. Rojas, Salgado y Funes Mori en el ataque. Cecilio Waterman será banca.

¡Cambia la formación del Cacique!

Colo Colo presenta una formación inédita en la Liga de Primera. Los elegidos son Vozinha, Rojas, Villagra, Sosa, y Wiemberg. En el medio Vidal, Felipe Méndez y Madrid, para dejar en ataque a Marchant, Gedeón Díaz y Javier Correa.

Colo Colo llega al Monumental

Los albos hacen ingreso al Estadio Monumental y ya preparan el partido ante la "U" de Concepción. Entre las novedades aparece el retorno de Claudio Aquino, Javier Méndez y Marcos Bolados

¡El Campanil ya está en el Monumental!

El elenco visitante ya dice presente en el recinto de Macul. Universidad de Concepción ya prepara el partido ante Colo Colo. "La fortaleza forera", publicaron en sus redes sociales mostrando parte del camarín para lograr los tres puntos está jornada.

¡El árbitro de está jornada!

El encargado de impartir justicia está jornada será el árbitro Gastón Philippe, y estará acompañado por los asistentes Juan Serrano y Felipe Jara. De cuarto árbitro fue elegido Nicolás Millas. En tanto en el VAR se ubicará Juan Lara acompañado por Gabriel Ureta.

¿Cómo va la tabla de la Liga de Primera?

Colo Colo no ha podido ganar en las últimas cuatro fechas. De doce puntos solo ha sumado 3. Lo que preocupa en la interna alba ya que la U ahora está a siete de distancia. De momento la tabla de la Liga de Primera marcha así:

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Iniciamos una nueva transmisión y nos enfocamos en el duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción por la Liga de Primera. Sigue todos los detalles acá.

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