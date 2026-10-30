El Cacique acumula cuatro fechas sin ganar y en el Estadio Monumental quiere reencontrarse con los triunfos.

La pelota vuelve a rodar en la Liga de Primera. La fecha 26° se abre este viernes 30 de octubre con un partido clave por la definición del campeonato. Esto porque Colo Colo recibe a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

El Cacique acumula cuatros fechas sin saber de victorias y se mantiene como puntero con 55 unidades. Lo que aprovechó Universidad de Chile que acortó la distancia y ahora está solo a siete unidades. Por lo mismo, se hace fundamental que los albos puedan sumar de local.

ver también Esteban Paredes confiesa: “Me dieron crisis de pánico cuando Colo Colo iba a descender, aún las tengo”

Por lo mismo, Fernando Ortiz busca alternativas para volver a los triunfos. El inminente cambio de esquema, con Francisco Marchant y Gedeón Díaz acompañando a Javier Correa en ataque, asoma como punto clave para que el Cacique vuelva a retomar el camino.

Colo Colo recibe a la “U” de Concepción con el objetivo de volver a sumar un triunfo.

Aunque al frente tendrá un siempre complicado cuadro del “Campanil”. Equipo que será dirigido por Cristián “La Nona” Muñoz y que en el primer semestre ya supo de un triunfo en el Monumental bajo el mando de Palestino.

Ahora los del sur tienen que sumar también para escapar de la parte baja de la tabla, por lo que todo apunta a que será un partido de dientes apretados en Macul.

Minuto a minuto: Colo Colo se enfrenta a la “U” de Concepción