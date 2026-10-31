Pronósticos Racing de Santander vs Real Madrid: los Merengues quieren cortar el invicto de los locales

Los mejores pronósticos para Racing de Santander vs Real Madrid, por LaLiga. Cuotas, análisis y apuestas deportivas para el duelo del domingo 1 de noviembre.

Descubre los mejores pronósticos para el Racing de Santander vs Real Madrid. Los Merengues buscan extender su racha ganadora ante un cuadro local que no sabe de derrotas en su estadio.

Este duelo por la jornada 11 de la liga española se disputará el domingo 1 de noviembre en el Estadio El Sardinero. Con el pitazo inicial programado a las 12:15 horas (hora de Chile), es el momento ideal para apostar en LaLiga y aprovechar nuestros pronósticos deportivos.

Nuestros picks Pronósticos: Racing de Santander vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: REAL MADRID El Real Madrid llega impulsado por su reciente triunfo en El Clásico y con más descanso que su rival, que jugó por Copa del Rey. La diferencia de jerarquía y las dificultades defensivas locales respaldan la opción visitante. 1xbet 1.18 Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: REAL MADRID + AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ El Racing ha marcado en todos sus partidos como local, aunque le cuesta mantener su arco en cero. Además, el Real Madrid recibió goles en cuatro de sus últimas cinco salidas, lo que favorece una combinación con tantos de ambos equipos y victoria visitante. 1xbet 1.95 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Racing de Santander vs Real Madrid

Los Racinguistas están invictos en casa esta temporada, con tres victorias y dos empates.

Real Madrid acumula cinco triunfos consecutivos, incluyendo un 2-1 en El Clásico .

acumula cinco triunfos consecutivos, incluyendo un 2-1 en . Racing de Santander es el equipo con peor defensa del torneo, promediando 2.6 goles en contra por partido.

es el equipo con peor defensa del torneo, promediando 2.6 goles en contra por partido. Kylian Mbappé lidera la liga con 12.23 xG y suma 11 anotaciones.

Cuotas 1X2 Cuotas: Racing de Santander vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por 1xBet Racing de Santander 8.47 1xBet Empate 6.36 1xBet Real Madrid 1.18 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Racing de Santander vs Real Madrid

Los Racinguistas han tenido dificultades en su regreso a la máxima categoría, ubicándose en la decimotercera posición. Pese a ser la defensa más goleada con 26 tantos en contra, su rendimiento en el Estadio El Sardinero es su gran fortaleza. El equipo se mantiene invicto como local, impulsado por los ocho goles de Yassir Zabiri.

Por su parte, los Merengues llegan con la moral a tope tras vencer al Barcelona a domicilio. El equipo de José Mourinho disipó las dudas iniciales y suma cinco victorias al hilo. Con un ataque demoledor de 24.15 goles esperados (xG), los Blancos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla.

Nuestra apuesta segura: Triunfo de Real Madrid

Los Blancos llegan con un claro favoritismo tras su reciente éxito en El Clásico y una racha impecable. Aunque los locales no han perdido en casa, la diferencia de jerarquía es abismal. Además, los visitantes tuvieron la semana libre, mientras que su rival jugó por Copa del Rey.

Esta cuota ofrece un retorno confiable para apuestas combinadas, respaldado por el poderío ofensivo visitante ante la defensa más vulnerable del campeonato.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.18 en 1xbet

Apuesta de valor: Real Madrid gana y ambos equipos anotan

Esta es una excelente oportunidad para buscar un mayor retorno. Los locales han marcado en todos sus partidos en casa, promediando más de dos goles por encuentro. Sin embargo, no logran mantener su arco en cero, lo que facilita la tarea para la delantera visitante.

Considerando que los dirigidos por Mourinho también han recibido goles en cuatro de sus cinco salidas, esta opción maximiza el valor en las apuestas de Racing de Santander vs Real Madrid.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Real Madrid + Ambos equipos anotarán: Si – 1.95 en 1xbet

Alineaciones probables en Racing de Santander vs Real Madrid

Racing Santander: Agirrezabala, Mantilla, Ramón, Belocian, Salinas, Prati, I. Martin, A. Martin, Canales, Vicente, Zabiri.

Agirrezabala, Mantilla, Ramón, Belocian, Salinas, Prati, I. Martin, A. Martin, Canales, Vicente, Zabiri. Real Madrid: Lunin, Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Silva, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Racing de Santander vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Racing de Santander vs Real Madrid?

Real Madrid es el claro favorito debido a su racha de cinco victorias consecutivas y la evidente fragilidad defensiva del cuadro local.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio El Sardinero a las 12:15 horas (hora de Chile) y podrá seguirse por las señales habituales de transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es la victoria del Real Madrid con goles de ambos equipos, pagando 1.95, ideal para tus pronósticos deportivos.

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