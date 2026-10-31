Pronósticos Cobresal vs Everton: los Mineros buscan alejarse del descenso ante los Ruleteros

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Cobresal vs Everton, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Cobresal vs Everton Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico TOTAL DE GOLES EN LA SEGUNDA MITAD: MÁS DE 1.5 Cobresal registró al menos dos goles en el segundo tiempo en cuatro de sus últimos seis partidos de Liga de Primera. Everton repitió esa tendencia en sus tres encuentros más recientes. 1xBet 1.81 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: STEFFAN PINO Steffan Pino viene de marcar ante O’Higgins y acumula ocho goles en 23 partidos de Liga de Primera. Además, ya convirtió frente a Everton en la primera rueda del campeonato. 1xBet 1.97 Pronóstico TIROS DE ESQUINA DE COBRESAL: MÁS DE 4.5 Cobresal superó los cuatro córners en 11 de sus 12 partidos como local en el torneo. Además, promedia 6,42 saques de esquina por encuentro en casa, el cuarto registro más alto del campeonato. 1xBet 1.70 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Cobresal y Everton se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, a las 14:15 horas, en el Estadio El Cobre, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

El Minero ocupa el decimocuarto lugar con 26 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso, por lo que necesita seguir sumando para asegurar la permanencia. Actualmente, acumula tres partidos consecutivos sin derrotas. Los Ruleteros, por su parte, cayeron en su encuentro más reciente y dejaron pasar una buena oportunidad de acercarse a la UC. Marchan cuartos con 39 unidades, a cuatro del tercer puesto y con apenas un punto de ventaja sobre Palestino, que ocupa la quinta posición.

En la antesala de este compromiso, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos para Cobresal vs. Everton, para que consideres antes de apostar.

Cobresal y Everton podrían ofrecer un complemento cargado de goles

En cuatro de los últimos seis partidos de Cobresal por la Liga de Primera, se marcaron dos goles o más durante el segundo tiempo.

La tendencia también se repitió en los tres encuentros más recientes de Everton en el torneo, en los que se anotaron al menos dos tantos en la segunda mitad.

Total de goles en la segunda mitad: Más de 1.5 – 1.81 en 1xbet

Steffan Pino ya le marcó a Everton en este torneo

Steffan Pino, delantero del Minero, viene de anotar en el empate 1-1 ante O’Higgins. El atacante suma ocho goles en 23 apariciones en la liga y ya sabe lo que es marcarle a los Ruleteros, pues convirtió el único tanto de su equipo en la derrota frente a Everton por la fecha 11.

Anotará un gol: Steffan Pino – 1.97 en 1xbet

Cobresal se mantiene entre los equipos más destacados en la generación de córners

En 11 de sus 12 partidos como local en el certamen, el cuadro legionario registró más de cuatro tiros de esquina a favor. Además, presenta el cuarto promedio más alto de córners a favor en esta condición, con 6,42 por encuentro.

Tiros de esquina de Cobresal: Más de 4.5 – 1.70 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Cobresal vs Everton Cuotas ofrecidas por 1xBet Cobresal 2.70 1xBet Empate 3.50 1xBet Everton 2.22 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Cobresal necesita aprovechar su localía para alejarse de la zona de descenso, mientras que Everton buscará sumar para mantenerse en puestos de clasificación internacional. Si quieres seguir la evolución de las cuotas y los mercados durante el partido, revisa nuestra guía sobre 1xbet en vivo, donde encontrarás información para utilizar la plataforma y consultar las opciones de apuestas en directo.

Historial de Cobresal vs Everton: últimos partidos