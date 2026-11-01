Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota ante Universidad Católica. Para un azul como Mauricio Pinilla, el responsable tiene nombre y apellido: Fernando Gago. El Romántico Viajero llegaba como favorito al Clásico Universitario, pero los Cruzados los controlaron y no sufrieron mucho para quedarse con un sólido 1-0 en el Claro Arena. Por lo que […]

Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota ante Universidad Católica. Para un azul como Mauricio Pinilla, el responsable tiene nombre y apellido: Fernando Gago.

El Romántico Viajero llegaba como favorito al Clásico Universitario, pero los Cruzados los controlaron y no sufrieron mucho para quedarse con un sólido 1-0 en el Claro Arena. Por lo que venían haciendo, los Azules quedaron en deuda en Las Condes.

Los dardos de Pinilla a Gago

En general en el mundo Universidad de Chile quedó una sensación de molestia. El equipo se vio de mala manera en el sector alto de la capital. Para Mauricio Pinilla, hay un claro culpable de la baja presentación del Bulla ante Universidad Católica.

“Creo que Gago nunca supo leer el partido. No trabajó este partido, porque tú cuando juegas con Católica, tú sabes cuáles son sus fuertes, las debilidades y sabes todo. La U no les hizo daño y Católica ganó el partido tácticamente. Se paró donde quiso en el lugar que quiso de la cancha. Hizo lo que quiso con la U“, indicó Pinigol en TNT Sports.

ver también “Gratuito”: la respuesta de Pinilla a Gissella Gallardo tras ser acusado de “papito corazón”

“La U no tuvo profundidad, nunca metió sus volantes detrás de los de ellos. Después terminó jugando con desesperación, con tres delanteros. Igor Lichnovsky tirando pelotazos desde 50 metros, entonces la verdad que la U hizo todo mal”, argumentó el ex jugador del Bulla.

Fernando Gago siempre cargaba en Argentina con la mochila de tener dificultades en partidos importantes. Ahora con el buzo de Universidad de Chile, perdió su segundo clásico en un semestre, dejándole el título en bandeja a Colo Colo y poniendo en riesgo la clasificación a Copa Libertadores.

“Católica hoy mereció el triunfo y para mí el responsable es Gago. No supo leer el partido y para mí, no lo trabajó”, cerró Mauricio Ricardo Pinilla. Ahora la U se medirá contra Antofagasta el próximo jueves 5 de noviembre por Copa Chile, donde en la ida cayeron por 2-0.