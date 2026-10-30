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Polémica

“Gratuito”: la respuesta de Pinilla a Gissella Gallardo tras ser acusado de “papito corazón”

La periodista aseguró que el ex futbolista no le da ningún peso para sus hijos.

Por César Vásquez

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Gallardo y Pinilla enfrentan una nueva polémica.
© ArchivoGallardo y Pinilla enfrentan una nueva polémica.

Mauricio Pinilla enfrenta una nueva controversia en su agitada vida. Gissella Gallardo, su ex esposa, aseguró que el ex delantero no ayuda a sus hijos económicamente.

La periodista estuvo de invitada en Vértigo, donde entregó detalles de cómo es su relación actual con el bicampeón de Copa América con Chile. Ahí, sorprendió a los presentes al revelar que Pinilla no está presente con los tres hijos que comparten.

La respuesta de Pinilla

En el programa de Canal 13, Gissella Gallardo explicó que llevan varios meses alejados. “Desde que Mauricio se fue en marzo, que le pedí que se fuera, para que después no se confundan las cosas, no ha existido ni siquiera una vez que se los haya llevado a dormir“, indicó.

 Mauricio no me ha dado hace unos meses ni un peso. Nada. Ni uno (…) Mis hijos siguen estudiando, sí. Por eso hablaba de la contención de mi familia, de personas que me están ayudando. Pero siguen viviendo, tienen que comer, los niños tienen que ir al doctor, todas las cosas. Pero en el fondo, él no se ha hecho cargo de nada“, remarcó Gallardo.

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El tema se transformó en muy comentado en redes sociales y espacios de farándula. Tan así que llegó a los oídos del propio Mauricio Pinilla. Por esta razón, el ex delantero decidió usar sus historias de Instagram para responderle a su ex pareja.

Todo ataque gratuito y repleto de mentiras tiene sus consecuencias, sea quien sea! 24 años entregando la vida por mis hijos no van a cambiar en 6 meses, pero no diré más nada. Ya llegará mi momento. Paz y amor para todos“, escribió Pinilla.

Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo se casaron en 2009, aunque en los últimos años han tenido algunas rupturas, reconciliaciones y separación, que por ahora, parece definitiva. Ambos tienen tres hijos y recientemente, han enfrentado numerosos problemas económicos.

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