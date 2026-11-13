El Jano llegaba como favorito ante potente argentino, quien se quedó con el disputado partido y jugará su primera final ATP.

Alejandro Tabilo (31°) fue un nombre que pegó fuerte en el ATP de Estocolmo, derribando a potentes figuras del torneo. Sin embargo, todo llegó a su fin este viernes, tras decir adiós en semifinales.

El chileno cayó ante el argentino Thiago Agustín Tirante (51°), por parciales de 7-5 y 7-6 (1). Pese a lo parejo del juego, dos quiebres de servicio le bastaron al trasandino para superar al Jano, que llegaba como favorito al torneo de Estocolmo, que se puede ver a través de Disney+.

En el primer set, el zurdo nacional pudo llevar todo al tie break tras contar con tres puntos de quiebre, pero Tirante pasa por su mejor momento y logró sacarlo adelante.

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En la segunda manga todo siguió igualado hasta el noveno game, donde nuevamente el argentino se quedó con el servicio de Tabilo. Pero el chileno tendría una vida más y quebró de vuelta para llegar al tie break, donde finalmente cayó.

Tabilo despide una gran semana

Tras un tie break del terror en el final, Alejandro Tabilo quedó eliminado del ATP de Estocolmo. La primera raqueta nacional y 31° del escalafón mundial dijo adiós en el Clásico Sudamericano ante el argentino Thiago Agustín Tirante.

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Pese a la derrota final, el saldo es positivo para el Jano, quien dejó atrás una mala racha y llegó hasta la definición de los cuatro mejores en Suecia. Ahí igualó lo logrado por Marcelo Ríos, quien también hizo semis en 2002.

En cuanto al argentino, no la tendrá fácil si quiere llevarse el trofeo escandinavo. Tirante enfrentará su primer final de ATP ante el ganador del duelo entre Taylor Fritz (10) y Lorenzo Musetti (25°)