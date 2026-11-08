El equipo del chileno recibe a los Reds este domingo por la Premier League.

Darío Osorio podría sumar minutos este domingo, cuando el Crystal Palace enfrente al Liverpool por la décima fecha de la Premier League. El equipo de Osorio buscará un triunfo para salir del penúltimo puesto y alejarse de la zona de descenso.

Mientras que el Liverpool buscará sumar de a tres para acercarse a los primeros puestos y mantenerse en zona de clasificación internacional.

Los partidos de Premier League también se pueden apostar en JugaBet. En Crystal Palace vs. Liverpool las cuotas son 5.46 triunfo local, 4.46 el empate y 1.63 el triunfo visitante. Si apuestas $10.000 al Crystal Palace ganas $54.600 pesos.

Osorio espera tener una oportunidad, luego de participar en el empate frente al Hoffenheim.

Crystal Palace vs. Liverpool: horario y dónde ver

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, desde las 11:00 horas de Chile , en el estadio Selhurst Park por la Premier League.

El partido no contará con transmisión por televisión en Chile, se transmitirá de manera exclusiva a través de streamings en Disney+Premium.

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Tabla de posiciones Premier League 2026

En resumen…