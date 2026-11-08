Darío Osorio podría sumar minutos este domingo, cuando el Crystal Palace enfrente al Liverpool por la décima fecha de la Premier League. El equipo de Osorio buscará un triunfo para salir del penúltimo puesto y alejarse de la zona de descenso.
Mientras que el Liverpool buscará sumar de a tres para acercarse a los primeros puestos y mantenerse en zona de clasificación internacional.
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Osorio espera tener una oportunidad, luego de participar en el empate frente al Hoffenheim.
Crystal Palace vs. Liverpool: horario y dónde ver
Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, desde las 11:00 horas de Chile, en el estadio Selhurst Park por la Premier League.
El partido no contará con transmisión por televisión en Chile, se transmitirá de manera exclusiva a través de streamings en Disney+Premium.
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Tabla de posiciones Premier League 2026
En resumen…
- Partido: Crystal Palace vs Liverpool.
- Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026.
- Horario: 11:00 horas de Chile.
- Estadio: Selhurst Park.
- Streaming: Disney+ Premium.