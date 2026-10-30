Tras dejar en el camino al Fulham, el cuadro de Londres sigue en carrera por el tercer certamen en importancia de ese país que garantiza cupo para la próxima Conference League.

A pesar de un comienzo irregular de campaña del Crystal Palace, donde está cerca de los puestos de descenso en Premier League y en medianía de tabla en Europa League, el equipo del chileno Darío Osorio vive un buen pasar en la Copa de la liga en Inglaterra.

Luego de entrar en la tercera ronda del torneo, el cuadro londinense ya dejó en el camino al Middlesbrough, al vencerlo por 3-0, y de visitante al Fulhampor la cuenta mínima para ser uno de los seis equipos de la máxima categoría que están en cuartos de final de la Carabao Cup.

Tras estas dos victorias, la English Football League (EFL) que organiza la Copa de la liga, realizó el sorteo de la próxima fase del certamen, donde el Crystal Palace ya conoce su próximo rival, que será el Sunderland, actual colista de la Premier.

Si bien todavía no se conoce la programación oficial, la estimación en Inglaterra es que el encuentro se dispute entre el 15 y 17 de octubre, lo que sí tienen claro es que jugarán como locales en Selhurst Park, una ventaja relevante para el desafío.

¿Cómo ha sido el paso de Osorio en Crystal Palace?

El oriundo de Hijuelas aterrizó en el cuadro inglés con el cierre del mercado de pases en Europa, tras un acuerdo con el Midtjylland danés para enviarlo a préstamo por toda esta temporada, con una opción obligatoria de compra tasada en US$27 millones de dólares.

Desde su llegada al Crystal Palace, Darío Osorio mezcla un puñado de minutos en cancha, tanto en Premier como Europa League, más titularidades en Copa de la liga. En cuanto a números suma 197 minutos en seis encuentros, sin goles ni asistencias.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la novena jornada de la máxima categoría del fútbol inglés, el equipo del chileno jugará un tradicional duelo londinense, cuando visite al Tottenham Hotspur, este sábado 31 de octubre desde las 14:30 horas.

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En síntesis