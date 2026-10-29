El chileno fue titular en el triunfo frente a Fulham por los octavos de final de la Carabao Cup.

Darío Osorio sigue buscando su lugar en Crystal Palace. En el triunfo ante Fulham por la Carabao Cup, demostró todo su talento con un lindo lujito en este encuentro.

El chileno vivió otro capítulo en su aventura por el fútbol inglés. Esta vez fue por los octavos de final de la copa doméstica, donde debían enfrentarse a los Whites en condición de visita y en partido único. Osorio ayudó a su equipo a avanzar de ronda con la victoria por 1-0.

El lujito de Darío Osorio

Luego de un inicio complejo, poco a poco Darío Osorio comienza a sumar minutos de forma habitual en Crystal Palace. Tras tener una buena actuación ante Newcastle viniendo desde la banca, por Premier League, ahora tuvo su oportunidad de arranque.

Osorio fue titular ante Fulham, jugando hasta el minuto 76, cuando fue reemplazado por el español Yeremy Pino. El formado en Universidad de Chile generó críticas divididas, donde algunos elogiaron su talento con el balón, mientras otros aseguraron que debe mejorar físicamente.

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De lo que nadie duda, es de la calidad técnica de Darío Osorio. Así lo demostró en estos octavos de final de la Carabao Cup, donde se lució con un espectacular lujito que enloqueció a los hinchas de Crystal Palace presentes en el Craven Cottage.

En el minuto 62 Osorio recibió el balón en mitad de cancha, realizó una pared con un compañero, eludió a un rival y cuando parecía que el control se le iba largo, le hizo un espectacular “hoyito” a Tom Cairney. Calvin Bassey, central de Fulham, no le quedó otra que frenar al chileno con falta y así también, cobrarle el impuesto al lujo.

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Darío Osorio ya suma 6 partidos en Crystal Palace, todavía sin asistencias ni goles, pero cada vez se le ve mejor en la cancha. Ahora la palabra la tiene el entrenador Pierre Sage sobre si aumenta la participación del ex jugador de Midtjylland. Talento tiene de sobra.