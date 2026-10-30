Pronósticos Milan vs Inter: los líderes quieren cortar su racha en el Derby della Madonnina

Descubre los pronósticos de Milan vs Inter por la Serie A. Conoce las mejores cuotas, análisis y estadísticas para apostar en el Derby della Madonnina.

Los pronósticos de Milan vs Inter anticipan un derbi vibrante por la jornada 10 de la Serie A. Este trascendental encuentro se disputará en San Siro el sábado 31 de octubre a las 16:45 horas (hora de Chile).

El cuadro rossonero busca recuperarse tras una dura caída, mientras que los dirigidos por Cristian Chivu llegan en la cima del torneo con un arranque histórico. Aquí te dejamos las mejores recomendaciones para apostar en la liga italiana.

Nuestros picks Pronósticos: Milan vs Inter Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico TOTAL DE GOLES DE INTER: MÁS DE 1.5 El Inter lidera la Serie A con 25 goles y ha marcado al menos dos tantos en sus últimas tres salidas. Además, las recientes dificultades defensivas del Milan refuerzan la opción de que los visitantes superen esa cifra. 1xbet 1.80 Pronóstico DOBLE OPORTUNIDAD: EMPATE O INTER + AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ El Milan acumula siete clásicos sin perder ante el Inter y cuenta con recursos ofensivos para marcar. Sin embargo, los visitantes registraron ambos equipos anotando en seis de sus nueve partidos ligueros, lo que respalda esta combinación. 1xbet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Milan vs Inter

Inter registra el mejor arranque de su historia con 25 de 27 puntos posibles en la Serie A .

registra el mejor arranque de su historia con 25 de 27 puntos posibles en la . Milan mantiene un invicto de siete partidos en todas las competiciones frente a su clásico rival.

mantiene un invicto de siete partidos en todas las competiciones frente a su clásico rival. Marcus Thuram ha participado directamente en 17 goles en sus últimos 14 duelos de liga.

ha participado directamente en 17 goles en sus últimos 14 duelos de liga. La defensa del Milan ha recibido más de 1.5 goles en tres de sus últimos cuatro compromisos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Milan vs Inter Cuotas ofrecidas por 1xBet Milan 3.45 1xBet Empate 3.60 1xBet Inter 2.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Milan vs Inter

El Milan llega a este derbi con dudas en su retaguardia. Tras caer 4-2 ante el Bologna en la jornada anterior, los dirigidos por Ruben Amorim bajaron al quinto puesto de la tabla. Además, sufren múltiples bajas defensivas, incluyendo a Fikayo Tomori y Matteo Gabbia, lo que les ha impedido mantener su arco en cero en los últimos encuentros.

Por su parte, el Inter vive un momento dulce. Los nerazzurri superaron al Venezia por 2-0, alcanzando un récord histórico de puntaje en las primeras nueve fechas. Aunque no contarán con Lautaro Martínez, su ataque sigue siendo letal y promedian la mayor cantidad de goles esperados del torneo, consolidándose como líderes absolutos.

Nuestra apuesta segura: Inter anota más de 1.5 goles

El poderío ofensivo del Inter es innegable. Son el equipo más goleador de la Serie A con 25 tantos y han marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos tres partidos como visitantes. Enfrentarán a un Milan que llega mermado en defensa.

Considerando que los locales recibieron cuatro goles a mitad de semana y han encajado más de 1.5 en la mayoría de sus duelos recientes, esta cuota presenta un gran respaldo estadístico para obtener retornos sólidos.

Apuesta 1 | Total de goles de Inter: Más de 1.5 – 1.80 en 1xbet

Apuesta de valor: Inter o Empate y Ambos equipos anotan

A pesar del favoritismo del Inter, los derbis suelen ser cerrados y el Milan no pierde ante su clásico rival hace siete partidos. Además, los locales promedian más de dos goles por encuentro, liderados por figuras como Pulisic y Ramos, lo que asegura presencia en el marcador.

El Inter ha visto cumplirse el mercado de ambos anotan en seis de sus nueve juegos de liga. Esta combinación ofrece un excelente equilibrio entre el dominio visitante y la capacidad ofensiva local, entregando una cuota de gran valor.

Apuesta 2 | Doble oportunidad: Empate o Inter + Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en 1xbet

Alineaciones probables en Milan vs Inter

Milan: Maignan, Gila, Pavlovic, De Winter, Moreira, Modric, Musah, Jashari, Bartesaghi, Pulisic, Ramos.

Maignan, Gila, Pavlovic, De Winter, Moreira, Modric, Musah, Jashari, Bartesaghi, Pulisic, Ramos. Inter: J. Martinez, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, Diouf, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco, F. Esposito, Thuram.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Milan vs Inter

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Milan vs Inter?

El Inter es el favorito para llevarse la victoria gracias a su liderato y su récord de puntos, aunque el Milan domina el historial reciente entre ambos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El derbi se jugará en San Siro el sábado 31 de octubre a las 16:45 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es apostar a que el Inter gana o empata y ambos equipos anotan, con un factor de 1.90.

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