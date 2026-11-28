El cuadro albo se mide ante los papayeros con varios suplentes, con la vista puesta en la serie con O'Higgins por la Copa Chile.

Colo Colo cierra su campaña 2026 de la Liga de Primera en el estadio Monumental y sigue festejando el título del torneo, ahora ante Deportes La Serena.

Para los albos el encuentro no reviste ninguna importancia mayor a seguir en racha de triunfos, ya que aseguró el campeonato hace dos fechas, por ende, Fernando Ortiz pondrá un duelo alternativo, ya que el miércoles jugará con O’Higgins por la Copa Chile.

En tanto, para los papayeros el encuentro resulta totalmente fundamental, ya que está luchando por clasificar por primera vez en su historia a una copa internacional y la victoria es clave para los granates.

El duelo entre Colo Colo y Deportes La Serena arranca a las 20:30 horas en el Monumental, será transmitido por TNT Sports Premium y podrás seguir todos los detalles por el minuto a minuto de RedGol.

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Minuto a minuto: Colo Colo vs La Serena por la Liga de Primera