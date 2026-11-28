El cuadro rancagüino confirmó que habrá venta de entradas para los hinchas visitantes en el Estadio El Teniente.

Colo Colo tiene por delante el desafío de Copa Chile tras gritar campeón hace unas semanas en la Liga de Primera. Los albos apuestan por el doblete en este 2026 y para eso deben saber superar la etapa de semifinales.

Al frente estará O’Higgins de Rancagua, elenco que tiene en el certamen doméstico la oportunidad de salvar un año que se ha ido cuesta abajó en estos últimos meses, por lo que se vislumbra como un desafío complejo para el Cacique.

Afortunadamente para el primer duelo a jugar en El Teniente la escuadra celeste apostará por la presencia de ambas hinchadas. Así lo dejó confirmado en sus redes sociales para el choque programado para el próximo miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas.

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O’Higgins recibirá hinchas de Colo Colo en Rancagua

La venta de entradas para los hinchas del Cacique comenzará este lunes 30 de noviembre a las 16:00 horas y, por orden de la autoridad, será exclusiva para hinchas albos con residencia en la Región de O’Higgins.

Colo Colo enfrentará a los celestes por un lugar en la final de la Copa Chile 2026. | Foto: Photosport.

El sistema de venta para los seguidores locales será bajo la plataforma de ohipass.cl y sus precios van desde los $9.500 hasta los $40.000. Los niños de hasta 12 años tienen descuento en todas las localidades.

Cabe recordar que la revancha de este cruce está programada para el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas en estadio todavía por definir, ya que los albos saldrán del Estadio Monumental por un nuevo concierto.

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