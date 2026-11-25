Albos y Celestes se enfrentan por un cupo en la final. La ida será en Rancagua y la revancha aún no tiene estadio definido.

Colo Colo ya conoce la programación de su semifinal de Copa Chile ante O’Higgins. La llave comenzará el miércoles 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La revancha quedó fijada para el jueves 10 de diciembre, a las 18:00 horas, pero todavía no tiene estadio definido.

Colo Colo visitará a O’Higgins y jugará la revancha el 10 de diciembre, con estadio aún por definir.

¿Dónde jugará Colo Colo la revancha?

Blanco y Negro analiza utilizar el Estadio Monumental para la revancha, pero el concierto de Kid Voodoo del 7 de diciembre podría complicar los trabajos de acondicionamiento del recinto.

Una de las opciones que aparece es el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Además, el Ester Roa Rebolledo de Concepción quedó descartado.

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¿Cuándo se juega la otra semifinal?

Universidad de Chile y Coquimbo Unido disputarán la segunda llave. La ida será el 3 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La revancha se jugará el 10 de diciembre, también a las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En resumen…