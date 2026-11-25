En la programación del torneo se confirma la decisión de la dirigencia de Blanco y Negro que busca reducto ante O'Higgins.

La Copa Chile 2026 entra en terreno de definiciones para conocer al nuevo campeón del certamen, por lo que se programaron las semifinales del torneo con un importante detalle.

Esto, porque Colo Colo confirmó que busca estadio para recibir en su llave a O’Higgins, de manera que todavía se trabaja en poder llevar el partido a regiones por la cancha del Monumental.

En ese sentido, la ANFP publicó en su página web el detalle de los encuentros del torne, donde aparece el partido del 10 de diciembre de los albos como local con “estadio a confirmar”.

Colo Colo puede dejar el Monumental. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Colo Colo mira estadio en regiones

Colo Colo enfrentará a O’Higgins en las semifinales de la Copa Chile, con el primer partido el 2 de diciembre, a las 19.00 horas, en el estadio El Teniente de Rancacua.

El tema tiene que ver con la revancha, programada para el 10 del mismo mes, donde los albos no tienen estadio confirmado para su localía, tal como ya había adelantado Aníbal Mosa.

“Es posible que nos podamos mover fuera de Santiago. Efectivamente Concepción es una alternativa, Viña también es una alternativa, tenemos también otras alternativas. Nos gusta sacar a Colo Colo a provincias”, había adelantado el mandamás de Blanco y Negro.

Por ahora se está a la espera de definiciones desde la dirigencia colocolina, de manera de poder programar luego el encuentro que puede dar el paso a una final al cuadro del Tano Ortiz.

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