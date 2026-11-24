Tanto los duelos entre el Cacique ante el Capo de Provincia y los Piratas frente al Romántico Viajero tienen fecha, hora, pero todavía falta definir una de las sedes.

Se acabó la espera y por fin quedaron zanjadas las semifinales de la Copa Chile, que ya tienen fecha, hora y lugar, al menos para los duelos de ida. Coquimbo Unido fue el último equipo en anotarse en la ronda de los cuatro mejores gracias a un 3-1 en el marcador global.

Los Piratas igualaron 1-1 frente a Unión La Calera en la revancha de los cuartos de final y sellaron su paso de ronda. Asimismo, el cuadro adiestrado por Hernán Caputto se anotó como rival de Universidad de Chile, que había dejado en el camino a Everton de Viña del Mar.

Según el sitio web oficial de los campeonatos del fútbol chileno, el duelo de ida de aquella serie se disputará el jueves 3 de diciembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a contar de las 18 horas. La vuelta está pactada para el 10 de diciembre a las 19 horas en el estadio El Teniente.

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Las fechas de las semifinales de la Copa Chile 2026

La otra de las semifinales de la Copa Chile de esta campaña enfrentará a O’Higgins de Rancagua ante Colo Colo, reciente campeón de la Liga de Primera 2026. El Capo de Provincia será local en el juego de ida, fijado para el miércoles 2 de diciembre en el estadio El Teniente a contar de las 19 horas.

La revancha está programada para el jueves 10 de diciembre en un estadio por confirmar. Y según el sitio web oficial, se jugará en el mismo horario que la vuelta de Coquimbo Unido ante el Romántico Viajero. Vale decir, a las 19 horas. Habrá que ver si eso se modifica.