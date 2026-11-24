El ente rector del fútbol chileno ya está haciendo las gestiones para tener su sede para la final del certamen criollo.

La final de la Copa Chile 2026 todavía no tiene sede definida. A pesar de que Pablo Milad aseguró que se estaba avanzando para que se disputara en el Estadio Nacional, los conciertos de fin de año vuelven a complicar el uso del recinto de Ñuñoa.

Por lo mismo, hay que buscar desde ya alternativas, sobre todo si consideramos que está la opción latente de tener un Superclásico en la gran final entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Ya existen algunas alternativas sobre la mesa, aunque hay una opción de particular que está comenzando a tomar fuerza: El Ester Roa Rebolledo de Concepción.

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De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el ente rector del fútbol chileno ya está haciendo las gestiones para que la final de la Copa Chile se juegue en el Ester Roa. ¿El día? Pues el domingo 13 de diciembre.

El Ester Roa podría recibir una final de la Copa Chile después de ocho años. | Foto: Photosport.

Ahora resta espera si este elección cuenta con el apoyo de las autoridades regionales, en especial si Colo Colo y la U superan las semifinales y se citan para la gran definición por el tradicional certamen criollo.

Si se aprueba esta final, la definición de la Copa Chile volvería al Ester Roja después de ocho años. La última vez ocurrió en el 2017, cuando Santiago Wanderers venció por 3-1 a la U para quedarse con el trofeo.

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En síntesis