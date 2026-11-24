Pese a que en cancha el cuadro microbusero perdió la categoría, administrativamente todavía tiene una opción de salvarse tras un 2026 desastroso.

Santiago Morning firmó una de las peores temporadas de su historia al descender en la Segunda División Profesional. El cuadro microbusero siguió con su caída libre tras perder la categoría en el 2025 y ahora tendrá que volver al amateurismo luego de 30 años.

Sin embargo, hay una suerte de piedra de salvación a la cual el cuadro bohemio se sigue aferrando para poder evitar bajar a la Tercera A. Claro, hablamos de un nuevo “escritoriazo” que podría cambiar todo en el fútbol chileno.

Pese a que en cancha Chago bajó de la Segunda División Profesional a la Tercera A, perteneciente a la ANFA, administrativamente todavía tiene una opción de mantenerse luego de 2026 para el olvido.

ver también Esteban Paredes es despedido como DT de Santiago Morning tras pésima campaña en Segunda

Santiago Morning puede salvarse con esta vía

Tal y como ha sido una constante en el fútbol chileno en este último tiempo, el panorama en la Segunda División Profesional puede variar bastante dependiendo del desenlace que tenga el caso de Santiago City.

El cuadro ciudadano fue desafiliado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP por presentar documentación falsa. Pese a que estaban en la lucha por subir de categoría en la fase final por ser campeón, el SanCity debería enviado al amateurismo por esta situación.

El Chago todavía tiene una última esperanza para quedarse en la Segunda División Profesional. | Foto: Santiago Morning.

No obstante, este no es el único caso de “escritoriazo” que podría cambiar todo, ya que también hay que seguir con atención lo que pasó con Deportes Rengo. Los Oro y Cielo perdieron su licencia de clubes para la temporada 2027, por lo que por ahora no podrán competir en la Segunda División Profesional.

Dos casos que Santiago Morning sigue con atención para ver si por lo menos vía escritorio es capaz de lograr lo que no pudo en cancha.

ver también Esteban Paredes se aburrió y enrostra su licencia de DT: “Para que no sigan hablando estupideces”

En síntesis