Luego de polémicas semanas en que fue acusado desde el Colegio de Entrenadores de no tener la licencia para dirigir en una banca, Esteban Paredes está listo para subirse a la micro como chofer de Santiago Morning.

Para eso, deberá cumplir con los requisitos para su título y se perderá los primeros encuentros. Él mismo relata el por qué del asunto y cuándo por fin estará en la banca dando instrucciones.

“Me faltaban 360 horas, que es lo que te pide Conmebol para validad el título. Estaré de dos a tres partidos afuera, estoy ansioso de estar en el campo de juego con mis jugadores”, dijo a Mega Deportes.

Esteban Paredes y los entrenadores que lo marcaron

Siguiendo con su desafío en que se estrenará como entrenador, Esteban Paredes fue consultado por los entrenadores que lo marcaron y qué saca de cada uno ahora en Santiago Morning: Jorge Sampaoli, Borghi, Clavito Godoy, Basay y hasta Ricardo La Volpe fueron nombrados.

“De cada uno rescato algunas cosas. Lo que sí, yo tengo que imponer mi propio modelo de juego”, aseguró el ex Visogol. Para Paredes, lo importante es ser cercano también al jugador a la hora de dirigir.

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El goleador histórico del fútbol chileno y ahora entrenador del Chago Morning afirmó que “hay que mezclar un poco todo. Hay que ser humano, hoy los muchachos tienen otra visión”.

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“Son otros los tiempos, hoy no puedes tratar a un joven con garabatos”, cerró. Santiago Morning debuta este domingo en la Segunda División, cuando en La Pintana reciba a Colchagua, a las 18:00 horas.