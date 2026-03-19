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Figura argentina vive su primera experiencia en Chile: Juan Cruz Bolado se suma al ascenso

Los Bohemios se siguen reforzando y anunciaron el fichaje de una figura argentina que ha disputado la Sudamericana.

Por Andrea Petersen

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El jugador llega a la liga nacional.
© Getty ImagesEl jugador llega a la liga nacional.

Santiago Morning ya comenzó a reforzarse para enfrentar una nueva temporada en Segunda División. Con la mente puesta en el ascenso y de la mano de Esteban Paredes, el Chago anunció la llegada de un nuevo refuerzo desde el otro lado de la cordillera.

A través de sus redes, la escuadra anunció la llegada de un portero. “¡Nuevos guantes para los Bohemios! Estamos felices de anunciar la llegada del portero Juan Cruz Bolado, proveniente de Cienciano de Perú”.

“Su profesionalismo y trayectoria internacional vienen a potenciar nuestra portería para esta temporada 2026. ¡A defender nuestros colores con todo!”.

La carrera de Juan Cruz Bolado

El jugador de 28 años comenzó su carrera en las inferiores de Godoy Cruz, subiendo al primer equipo durante el 2019. El 2021 pasó por Deportivo Maipú, donde tras dos temporadas llegó a Independiente Rivadavia, con quienes levantó el torneo de la Primera Nacional 2022-2023.

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El 2023 dio el salto fuera de Argentina y se sumó a Libertad FC de Colombia, pero el 2025 llegó a Cienciano de Perú. Este 2026, con su fichaje en Santiago Morning, suma su primera experiencia en territorio nacional.

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El 2026 del Chago

Los Bohemios viven una temporada llena de cambios donde Esteban Paredes fue anunciado como el nuevo DT de la escuadra, revelando además los nuevos refuerzos que se suman al plantel.

Además de Cruz Bolados, ya fueron anunciados Nicolás Palomo, David Montoya, Marcelo Jorquera, Kevin Rojas, Cristián Magaña y Carlos Muñoz.

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