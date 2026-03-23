Pocos pueden decir que en su vitrina tienen cuatro campeonatos nacionales y dos Supercopa con la U Católica. Eso, además de anotar el gol del título en 2018, en la recordada estrella cruzada jugando en Temuco.

El aludido es Jaime Carreño, volante nacido en San Carlos de Apoquindo y que por año defendió la camiseta del club de sus amores. El ex seleccionado Sub 20 hoy vive un presente muy alejado de los flashes de aquellos años en la UC.

Tras dar la vuelta larga en clubes del fútbol chileno, el volante de corte milita hoy en el Real San Joaquín de la Segunda División. Jugando en la tercera categoría nacional debutó este fin de semana y a lo grande, tras anotar un gol.

Así relanza su carrera Jaime Carreño

Jaime Carreño dejó atrás sus años dorados en U Católica y tras no encontrar club en la Liga de Primera ni Primera B, comenzó su aventura en Segunda División (Liga 2D). Rapidamente mostró sus pergaminos al anotar en Real San Joaquín.

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Su anotación en el equipo capitalino (que jugó de local en Rengo) no sirvió de mucho, ya que perdieron 2-1 ante Santiago City. Amargo estreno para el jugador nacido en U Católica, aunque queda mucho camino por delante tras la primera fecha.

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Carreño debutó en 2015 por los cruzados, estando a préstamo en Everton el 2017. Tras eso volvió a la precordillera para sumar más títulos y saltar al extranjero.

Su debut en Segunda / Foto: Real San Joaquín

En 2020 partió al Oriente Petrolero de Bolivia, volviendo después a Chile. Ahí pasó por U de Concepción, La Serena, Iquique, Santiago Morning, Santa Cruz y hoy en el Real San Joaquín de la Liga 2D.

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