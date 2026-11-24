El galardonado entrenador estadounidense piensa que el español debería descansar de cara a la próxima temporada.

El tenista español Carlos Alcaraz (3°) viene de terminar la temporada 2026 en todo lo alto, porque ganó el ATP Finals tras vencer en la lucha por el título al alemán Alexander Zverev (1°).

El murciano no se tomará descanso y se unió de inmediato al equipo de España de la Copa Davis, que buscará el título en las Finales que se desarrollarán esta semana en Bolonia, Italia.

Los españoles quieren acabar con la hegemonía de los locales, que vienen de ganar las últimas tres versiones del torneo, pero ahora no contarán con la presencia del lesionado Jannik Sinner (2°).

ver también Luto en el tenis chileno: fallece Ricardo Acuña, ex top 50 del ATP e histórico en Wimbledon

El histórico Rick Macci critica a Carlos Alcaraz por jugar la Copa Davis

El legendario coach estadounidense Rick Macci, quien entrenó a Venus y Serena Williams, Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, entre otros, criticó a Carlos Alcaraz por jugar la Copa Davis.

“Alcaraz debería renunciar a disputar la Copa Davis para descansar. Así son las cosas. Su estilo de juego requiere de una intensidad constante y tiene que estar al máximo físicamente para poder jugar a su máximo rendimiento. Necesita más descanso que los demás por ese motivo”, dijo el norteamericano.

Carlos Alcaraz junto al trofeo del ATP Finals. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

“Las lesiones seguirán siendo un problema muy importante en el circuito el próximo año. Los jugadores necesitan tener un calendario más manejable para competir en plenitud de condiciones y estar sanos”, agregó Macci.

España debutará este jueves en las Finales de la Copa Davis, cuando se mida ante Austria en los cuartos de final. Las otras llaves son Chequia vs Canadá, Italia vs Corea del Sur y Gran Bretaña contra Alemania.

En síntesis

Carlos Alcaraz ganó el ATP Finals 2026 tras vencer en la final a Alexander Zverev.

ganó el ATP Finals 2026 tras vencer en la final a Alexander Zverev. España debutará este jueves ante Austria en los cuartos de final de la Copa Davis.

en los cuartos de final de la Copa Davis. Rick Macci criticó a Alcaraz por disputar el torneo en Bolonia sin tomarse descanso.