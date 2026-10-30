La Federación de Tenis de Chile explicó las graves situaciones que habría realizado Milovan Kegevic.

Un verdadero caos vive el tenis chileno debido a problemas institucionales. Incluso, ahora la FETECH denunció que Milovan Kegevic tiene tomada la sede de Cerro Colorado.

Kegevic fue elegido presidente de esta entidad hace algunos meses, pero luego de su triunfo, la Comisión de Elecciones de la Federación decretó su inhabilidad debido a cuestionamientos judiciales y denuncias previas en su contra. Por esta razón, no pudo asumir, pero acusan que está usando el poder igual para fines personales.

Caos en la sede de Cerro Colorado

Desde la Federación de Tenis de Chile señalan que Milovan Kegevic ni siquiera pudo establecer una mesa directiva, pero que pese a esto, se encuentra instalado en la sede de Cerro Colorado.

“La FETECH ha recibido numerosos reclamos por el deterioro de las instalaciones, deficientes condiciones de mantención y dificultades para utilizar canchas previamente reservadas. También existen denuncias sobre ruidos molestos por la realización de fiestas a altas horas de la noche y la presencia de personas que estarían pernoctando en el recinto, antecedentes que están siendo verificados”, explicaron en un comunicado.

ver también Chile suma dos torneos profesionales M15 a su calendario de diciembre

“Especial gravedad reviste la utilización de una plataforma digital particular para el arriendo de canchas. La Federación ha acreditado que los recursos recaudados mediante ese sistema no ingresan a sus cuentas bancarias institucionales, desconociéndose quién los recibe y cuál es su destino”, agregaron desde la FETECH.

Incluso, desde el directorio que encabeza Juan Bugueño denuncian que la directiva de Milovan Kegevic habrían pedido que parte de las ganancias de la serie de Copa Davis ante España fuera a cuentas personales, incluyendo la del inhabilitado presidente.

“Son hechos concretos que reflejan dos formas opuestas de actuar: mientras el directorio encabezado por el presidente Juan Bugueño trabaja para generar oportunidades para nuestros deportistas y avanzar en el desarrollo de nuestro deporte, el señor Kegevic continúa ocasionando perjuicios al tenis chileno“, detallaron.

El polémico Milovan Kegevic está en el ojo del huracán. Imagen: Archivo

Desde el directorio de Bugueño aseguraron que están ejerciendo las acciones judiciales necesarias para sacar a Milovan Kegevic de la sede de Cerro Colorado y poder poner orden en algo que indican, está afectando a los mismos usuarios de este recinto.

“La Federación de Tenis de Chile considera inaceptable que una persona que nunca consiguió constituir válidamente un directorio y que se encuentra inhabilitada continúe controlando las instalaciones. El daño que Milovan Kegevic está ocasionando al deporte más ganador de la historia de Chile puede llegar a ser irreparable“, cerraron.