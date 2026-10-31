Es tendencia:
logotipo del encabezado

18+ | Juego responsable | Aplican Términos y Condiciones | Contenido comercialPrincipios de Publicación

Apuestas

Pronósticos Huachipato vs Deportes La Serena: un choque directo por los puestos de clasificación internacional

RedGol te muestra los mejores pronósticos para apostar en Huachipato vs Deportes La Serena, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Por Benjamín Martos

Huachipato vs Deportes La Serena

01 DE noviembre 12:00

HuachipatoHuachipatoVSLa SerenaLa Serena

soccer-field
1 2.20
X 3.45
2 2.80
odds-img
Apuesta con 1xbet
Nuestros picks

Pronósticos: Huachipato vs Deportes La Serena

Cuotas ofrecidas por 1xBet
Pronóstico
ANOTARÁ UN GOL: MAXIMILIANO RODRÍGUEZ
Maximiliano Rodríguez convirtió en sus dos últimos encuentros, ante Audax Italiano y O’Higgins, y suma cinco goles y cuatro asistencias en 22 partidos del campeonato, por lo que llega en buen momento ofensivo.
1xBet 2.86
Pronóstico
ANOTARÁ UN GOL: MATÍAS MARÍN
Matías Marín anotó un doblete frente a Deportes Concepción y también marcó contra Everton en la fecha anterior. El atacante registra seis goles en el torneo y dos más en otras copas.
1xBet 5.18
Pronóstico
TOTAL DE SAQUES DE ESQUINA DE HUACHIPATO: MENOS DE 5.5
Huachipato registra el promedio más bajo de córners a favor del Campeonato Nacional, con 3,63 por encuentro. Además, ejecutó menos de seis saques de esquina en 17 de sus 24 partidos.
1xBet 1.78
Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 1 de noviembre, a las 12:00 horas, Huachipato recibirá a Deportes La Serena por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo clave en la lucha por los cupos a la Copa Sudamericana.

Los Acereros acumulan cinco partidos sin derrotas en el torneo y ocupan el séptimo lugar con 35 puntos, a solo dos de los puestos de clasificación a copas internacionales. Los Papayeros, en tanto, marchan novenos con 33 unidades y necesitan ganar este enfrentamiento directo para mantener viva la ilusión de disputar un torneo internacional la próxima temporada.

En la previa de este compromiso, nuestro analista te muestra los mejores pronósticos para Huachipato vs. Deportes La Serena, con opciones que puedes considerar antes de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Maxi Rodríguez aporta para el ataque acerero

Maximiliano Rodríguez anotó en sus dos últimos partidos: marcó en el empate 1-1 ante Audax Italiano y convirtió previamente en la victoria por 2-0 sobre O’Higgins, encuentro en el que además aportó una asistencia.

El atacante suma cinco goles y cuatro asistencias en 22 apariciones en el certamen.

Anotará un gol: Maximiliano Rodríguez – 2.86 en 1xbet

El jugador papayero en racha: Matías Marín

Matías Nicolás Marín Vega anotó un doblete en la victoria por 3-1 frente a Deportes Concepción. En el partido anterior, también había convertido en la derrota por 2-3 ante Everton.

El delantero suma seis goles en el campeonato, además de registrar un tanto en la Copa Chile y otro en la Copa de la Liga.

Anotará un gol: Matías Marín – 5.18 en 1xbet

Huachipato tiene el promedio de córners más bajo del torneo

Huachipato tiene el promedio más bajo de córners a favor en el Campeonato Nacional, con 3,63 por partido. En 17 de sus 24 presentaciones en el certamen, ejecutó menos de seis tiros desde la esquina.

Total de saques de esquina de Huachipato: Menos de 5.5 – 1.78 en 1xbet

Cuotas 1X2

Cuotas: Huachipato vs Deportes La Serena

Cuotas ofrecidas por 1xBet
Huachipato
2.20
1xBet
Empate
3.45
1xBet
Deportes La Serena
2.80
1xBet
Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Huachipato vs Deportes La Serena: últimos partidos

  • Deportes La Serena 0-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2026)
  • Deportes La Serena 0-2 Huachipato (Campeonato Nacional 2025)
  • Huachipato 3-1 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2025)
  • Deportes La Serena 0-1 Huachipato (Campeonato Nacional 2022)
  • Huachipato 2-3 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2022)
Gordon moody
Better Collective Logo