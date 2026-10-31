Pronósticos Huachipato vs Deportes La Serena: un choque directo por los puestos de clasificación internacional

Pronósticos: Huachipato vs Deportes La Serena
Este domingo 1 de noviembre, a las 12:00 horas, Huachipato recibirá a Deportes La Serena por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo clave en la lucha por los cupos a la Copa Sudamericana.
Los Acereros acumulan cinco partidos sin derrotas en el torneo y ocupan el séptimo lugar con 35 puntos, a solo dos de los puestos de clasificación a copas internacionales. Los Papayeros, en tanto, marchan novenos con 33 unidades y necesitan ganar este enfrentamiento directo para mantener viva la ilusión de disputar un torneo internacional la próxima temporada.
En la previa de este compromiso, nuestro analista te muestra los mejores pronósticos para Huachipato vs. Deportes La Serena, con opciones que puedes considerar antes de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.
Maxi Rodríguez aporta para el ataque acerero
Maximiliano Rodríguez anotó en sus dos últimos partidos: marcó en el empate 1-1 ante Audax Italiano y convirtió previamente en la victoria por 2-0 sobre O’Higgins, encuentro en el que además aportó una asistencia.
El atacante suma cinco goles y cuatro asistencias en 22 apariciones en el certamen.
Anotará un gol: Maximiliano Rodríguez – 2.86 en 1xbet
El jugador papayero en racha: Matías Marín
Matías Nicolás Marín Vega anotó un doblete en la victoria por 3-1 frente a Deportes Concepción. En el partido anterior, también había convertido en la derrota por 2-3 ante Everton.
El delantero suma seis goles en el campeonato, además de registrar un tanto en la Copa Chile y otro en la Copa de la Liga.
Anotará un gol: Matías Marín – 5.18 en 1xbet
Huachipato tiene el promedio de córners más bajo del torneo
Huachipato tiene el promedio más bajo de córners a favor en el Campeonato Nacional, con 3,63 por partido. En 17 de sus 24 presentaciones en el certamen, ejecutó menos de seis tiros desde la esquina.
Total de saques de esquina de Huachipato: Menos de 5.5 – 1.78 en 1xbet
Cuotas: Huachipato vs Deportes La Serena
Historial de Huachipato vs Deportes La Serena: últimos partidos
- Deportes La Serena 0-0 Huachipato (Campeonato Nacional 2026)
- Deportes La Serena 0-2 Huachipato (Campeonato Nacional 2025)
- Huachipato 3-1 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2025)
- Deportes La Serena 0-1 Huachipato (Campeonato Nacional 2022)
- Huachipato 2-3 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2022)