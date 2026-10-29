El ex número 1 del mundo aprovechó su estadía en Basilea, la tierra del suizo, para hablar de Su Majestad.

La temporada de la ATP está llegando a su fin y las principales raquetas están jugando en uno de los torneos más clásicos, el ATP 500 de Basilea, donde una de los candidatos al título es Novak Djokovic.

El serbio es uno de los favoritos para quedarse con el certamen suizo, y este jueves se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff, por los octavos de final del torneo helvético.

Nole se encuentra cerrando su año deportivo en las tierras de uno de sus mayores oponentes, puesto que Roger Federer es oriundo de Basilea, y como era de esperarse, le preguntaron por el ex número 1 del mundo.

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Novak Djokovic habla de su relación con Roger Federer

La prensa suiza le preguntó si era cercano o no a Su Majestad, y Djokovic fue muy abierto, como siempre, señalando que la relación que tuvo y tiene con Federer es únicamente profesional.

“Mi relación con Federer siempre ha sido algo estrictamente profesional. He sentido un gran respeto por él, y sigue siendo así porque ha contribuido muchísimo al deporte del que formo parte”, dijo en primera instancia el balcánico.

Novak Djokovic busca el título en Basilea. Foto: REUTERS/Tyrone Siu

“Él allanó el terreno a los más jóvenes y le estoy agradecido por ello, pero jamás tuvimos ninguna relación fuera de las pistas. En realidad, así debe ser porque siempre hemos sido rivales“, cerró Nole.

Novak Djokovic y Roger Federer se enfrentaron en 50 ocasiones, con 27 triunfos para el serbio y 23 para el suizo.

En síntesis

Novak Djokovic juega octavos del ATP 500 de Basilea ante Jan-Lennard Struff.

juega octavos del ante Jan-Lennard Struff. Roger Federer y Novak Djokovic se enfrentaron en 50 partidos oficiales en total.

y Novak Djokovic se enfrentaron en oficiales en total. 27 triunfos registra el historial del tenista serbio frente a 23 victorias del suizo.