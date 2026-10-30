Lo sufre Ryan Reynolds: Ben Brereton corta mala racha en el Championship

El chileno Díaz sacó a relucir su olfato goleador y desató los festejos en el Estadio Bramall Lane.

Ben Brereton Díaz vuelve a marcar y lo hace en un momento clave del Sheffield United en la Championship. El delantero nacional sacó a relucir su olfato goleador y se anotó con importante tanto ante el Wrexham.

El seleccionado comenzó de titular en el encuentro disputado en el Estadio Bramall Lane. Pese a llevar tres partidos sin convertir, recibió el respaldo del DT Chris Wilder.

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Apuesta que trajo sus frutos en el minuto 30 del primer tiempo. Jordan Ayew inició el ataque y tras potente remate, el portero visitante Anthony Patterson dejó un rebote en plena área.

Pelota que Brereton no dio por perdida y pese a tener al portero y un defensa en frente, logró evitarlos y la acomodó al palo derecho desatando los festejos de los hinchas. “BBD está en el lugar correcto para rematarlo y meter gol”, destacaron en el Sheffield.

Ben Brereton Diaz vuelve a marcar y corta mala racha de tres partidos sin anotaciones (Photo by George Wood/Getty Images)

El tanto del seleccionado nacional se celebró el doble ya que cortó la sequía goleadora que arrastraba en los últimos partidos. Lo que hace sufrir al cuadro de Ryan Reynolds, también conocido por su papel de Deadpool. Es que el actor se hizo copropietario del club desde 2021, y con este resultado queda en el fondo de la tabla.

¡¡PRIMER GOL DE LA TEMPORADA PARA BEN BRERETON DÍAZ!! El goleador chileno aprovechó el rebote de Patterson y mandó la pelota a guardar, para el 1-0 del Sheffield United vs. Wrexham, por el Championship. 📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qZtOXcrFMB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2026

Con este triunfo, el elenco del chileno se ubica en el décimo puesto del ascenso inglés. Ahora queda con 19 puntos y a uno de zona de Liguilla. En tanto, el Wrexham se queda en el 17° con solo 14.

¿Cuándo vuelve a jugar Ben Brereton?

El delantero nacional que en este 2026 pasó nuevamente al Sheffield United Football Club, vuelve a jugar el próximo martes 3 de noviembre cuando visite al Preston.

Luego será visita otra vez el sábado 7 de noviembre cuando se mida ante el Charlton. En el papel ambos equipos son abordables ya que se ubican en el puesto 24° y 19° respectivamente.