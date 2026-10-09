Novak Djokovic explica su inesperada derrota en Shanghai: “No me sentí yo mismo”

El ex número 1 del mundo y reciente campeón en Beijing quedó eliminado de forma tempranera en el Masters 1000 chino.

Novak Djokovic (11° del mundo) hizo historia a sus 39 años, porque se quedó con la corona del ATP de Beijing y llegó a 102 títulos a lo largo de su carrera, a uno del registro de Roger Federer.

El buen momento del serbio en china se vino a piso de un momento a otro, porque este viernes tuvo debut y despedida en el torneo más importante de Asia, el Masters 1000 de Shanghai.

Nole tuvo un rendimiento irreconocible en el cemento asiático y cayó en su estreno ante el polaco Hubert Hurkacz (34°), por un claro 6-4 y 6-3, en apenas una hora y 28 minutos de partido.

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Novak Djokovic explica su extraña derrota en Shanghai

Novak Djokovic asistió a conferencia de prensa tras su derrota en China y señaló que nunca se sintió cómodo en el terreno de juego.

“No estuve cerca del nivel que mostré en Beijing. Estoy un poco más cansado, no estoy fresco. Hubi sacó a un nivel impresionante, y yo no me sentí yo mismo a la hora de golpear la bola. No tenía ese feeling. Esta es una superficie superrápida, completamente diferente a la de Beijing”, dijo el balcánico.

Novak Djokovic perdió en su debut en Shanghai. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

“Beijing fue genial para mí. Aquí, una salida temprana, pero está todo bien. He tenido una magnífica semana en Beijing, y tengo ganas de descansar un poco y prepararme para París”, agregó.

Por último, Novak Djokovic habló de los próximos desafíos que tendrá de cara al cierre de la extenuante temporada 2026 de la ATP.

“En principio, solo tengo pensado jugar en París, o veremos… espero tener allí un buen resultado”, cerró Nole.

En síntesis

Novak Djokovic alcanzó 102 títulos tras coronarse campeón en el ATP de Beijing.

tras coronarse campeón en el ATP de Beijing. Hubert Hurkacz eliminó a Djokovic en su debut del Masters 1000 de Shanghai.

en su debut del Masters 1000 de Shanghai. Novak Djokovic planea jugar París como su próximo desafío en la temporada 2026.