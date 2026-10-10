Este argentino de 27 años hizo una gran acción personal para marcar el 2-1 de los Torteros ante el Decano, que llegó a cuatro derrotas consecutivas en la Primera B.

Este delantero argentino encontró la llave del golazo que significó la sorpresiva victoria de Curicó Unido ante Santiago Wanderers. El partido estaba igualado 1-1. Y el cronómetro marcaba 83 minutos cuando el argentino Nicolás Fernández se quedó con la pelota.

Vio que tenía mucho espacio para correr en dirección al pórtico caturro defendido por Bayron Martínez. Fernández aprovechó al máximo que el Decano estaba lanzado al ataque para buscar la victoria. Con una acción llena de calidad, le propinó un golpe que prácticamente noqueó a los wanderinos.

Primero, eso sí, sentó a Sergio Felipe con un amague dentro del área. Luego de superar al zaguero uruguayo, venció el achique de Martínez con una ajustada definición. A raíz de ese espectacular golazo, el Chiqui Fernández se ganó la distinción de TNT Sports.

Nicolás Fernández lucha una pelota con Sergio Felipe, a quien desparramó en la acción del 2-1. (Manuel Lema/Photosport).

“Un partido durísimo, nos hicieron un gol de pelota parada y se nos hizo aún más difícil. Pero salimos con la convicción de que estábamos haciendo bien las cosas. Y pudimos revertir en el segundo tiempo, hicimos un gran partido”, apuntó el ariete de 27 años, quien anotó su tercer tanto en la Liga de Ascenso 2026.

Tweet placeholder

Fernández también aportó cinco asistencias en la división de plata. “Necesitábamos mucho esta victoria, no se nos venían dando los resultados. Es una categoría súper dura, más si arrancas con el resultado en contra. Se hace más difícil aún”, manifestó el exjugador de UAI Urquiza de Argentina.

ver también País antifútbol: Delegación no deja que Rangers llene el Fiscal de Talca para duelo crucial por el descenso

Nicolás Fernández destapa la clave de Curicó Unido para vencer a Wanderers

El atacante de Curicó Unido hizo una acción personal maravillosa para liquidar el partido y sentenciar la cuarta victoria en fila de Santiago Wanderers por la Primera B. “En el vestuario hablamos que veníamos haciendo bien las cosas, pero íbamos perdiendo“, dijo el Nico Fernández.

“A veces no alcanza con eso, también tienes que sacar resultados. Pudimos mejorar los detalles. Lo necesitábamos mucho, veníamos sufriendo bastante. No se nos daban los resultados”, aseguró el trasandino oriundo de Ramón Mejía, quien vive su segunda campaña en los Torteros.

El contexto del encuentro y el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso engrandecieron más la victoria curicana. Al menos según la visión de Fernández. “Qué más lindo que terminar así en una cancha súper difícil, linda para jugar y con este gran rival que viene peleando arriba. Nos lo merecíamos”, sentenció el “7” de los albirrojos.

ver también Video: viral pelea de hincha de Curicó con camarógrafo de TNT Sports se toma la Copa Chile

Revisa el compacto del triunfo de Curicó Unido vs Santiago Wanderers

Así va Curicó Unido en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Curicó Unido suma 27 puntos en 27 partidos de la Primera B 2026 y tomó un respiro clave para zafar de la zona más incómoda en la tabla.