El formado en Colo Colo volvió a anotar y ser la figura de los carabeleros, quienes se metieron por los palos en la lucha por coronarse en Primera B.

Cristóbal Jorquera está como el vino y sus 38 años es una de las figuras de Magallanes en el campañón en Primera B. Los carabeleros volvieron a ganar en un partido clave en su sueño por el ascenso.

Tras partir en desventaja, los de San Bernardo derrotaron como visita 2-1 a Deportes Recoleta. Con tantos de Jorquera y autogol de Nicolás Carvajal, los hombres de Miguel Ponce quedaron, por ahora, a dos puntos del líder Cobreloa.

“Contento por el resultado, partido súper parejo donde en un inicio merecimos el gol antes que ellos. El equipo no decayó, pudimos empatar y después ganar, es un resultado bastante justo“, dijo Jorquera.

Cristóbal Jorquera y la clave del éxito

A sus 38 años, el volante nacido en Colo Colo disfruta del fútbol y no piensa en el retiro. Cristóbal Jorquera mandó recado y deja en claro que Magallanes se metió por los palos para pelear la Primera B.

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“Soy muy feliz jugando todavía. Ojalá pueda seguir disfrutando esto y vamos a ver hasta donde dure. De momento, estoy muy feliz en el día a día y estamos compitiendo por cosas importantes”, explicó.

A la hora de ser consultado por las aspiraciones de Magallanes rumbo al título y ascenso en Primera B, el ex albo fue claro. Jorquera dijo sin tapujos “que hablen de los otros nomás”.

Foto: Magallanes.

“Estamos enfocados en lo que podemos hacer y lo que propone Miguel (Ponce, el DT). Que hablen nomás, nos toca jugar contra San Luis, buen rival, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”, cerró.

Tabla de Primera B: