Los Piratas golearon a los Albos y les impidieron alcanzar un registro histórico del fútbol chileno.

Colo Colo vivió una jornada para el olvido en la Liga de Primera. Fueron goleados por Coquimbo Unido y estos se burlaron de que no podrán hacer historia en el fútbol chileno.

Los Albos son el sólido líder del torneo, pero en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso no se encontraron. Los dirigidos por Hernán Caputto les pasaron por encima y les clavaron un muy expresivo 5-2. De hecho, hasta pudieron ser más goles.

La tocada de oreja de Coquimbo

Si bien parece muy difícil que a Colo Colo se le escape el título, en los últimos partidos han perdido importantes puntos. De hecho, suman tres encuentros sin ganar por la Liga de Primera. De todos modos, si Universidad de Chile y Universidad Católica ganan, la diferencia será de 9 unidades. Todavía sigue siendo amplia.

Más allá de que el título es lo más importante, los Albos perdieron más que 3 puntos frente a los Piratas. Es que la campaña de los dirigidos por Fernando Ortiz ha sido tan buena, que perseguían la opción de convertirse en el mejor campeón de la historia del fútbol chileno, récord que le pertenece a Coquimbo Unido.

ver también Tabla de posiciones: Colo Colo sigue despilfarrando su ventaja tras fea manita que le hizo Coquimbo Unido

Claro que el propio Coquimbo apareció para defender el legado de Coquimbo. Resulta que con la victoria pirata sobre Colo Colo, los Albos en el mejor de los casos llegarán a 72 puntos, sin poder alcanzar los 75 que lograron en 2025 los dirigidos por Esteban González.

“EL MEJOR CAMPEÓN DE LA HISTORIA ES PIRATA! ¡Triunfo de Coquimbo Unido, quien es el mejor campeón de la historia del fútbol chileno con 16 triunfos consecutivos, 75 puntos y un 83,3% de rendimiento en 2025! ¡¡¡QUE NO QUEPA DUDA ALGUNA!!”, le tocaron la oreja en X a Colo Colo.

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Colo Colo está en la cima con 54 puntos, restando 18 en juego, ya no podrán igualar lo realizado por el histórico Coquimbo Unido del 2025. De todos modos, los Albos siguen con grandes opciones de quedarse con el título de esta temporada.