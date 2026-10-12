Luego de perder por 6-0 en Rancagua y tras reunirse con la dirigencia chillaneja, el "Coto" se va del club tras reconocer que hace un mes y medio "el equipo se fue a pique".

El final de una etapa. Luego de sufrir una durísima derrota contra Universidad de Chilepor 0-6 en Rancagua, Juan José Ribera dejó de manera oficial la dirección técnica de Ñublense, luego que la dirigencia rechazara darle una nueva oportunidad.

La salida del Coto se generó después del duelo en el Estadio “El Teniente”, luego que el presidente del club, Sergio Gioino, bajara hasta el camarín para reunirse con el estratega quien pese a mostrarse “entero” para mantenerse hasta final de año, se optó por la salida anticipada.

“Deportivo Ñublense informa que, por decisión del directorio, Juan José Ribera deja de desempeñarse como director técnico de nuestro plantel profesional”, informó la institución agradeciéndole por su trabajo durante la presente temporada.

JJ Ribera deja de ser técnico de Ñublense

Luego de la caída ante la U, el estratega manifestó que “es un momento súper difícil. Estoy vapuleado. No competimos, nos pasaron por encima, fuimos un desastre. No se dio lo que trabajamos en la semana, no es el equipo que mostró una cara durante gran parte de este año. No queda más que pedirle disculpas a los hinchas”.

“Es normal que suceda. No trabajamos para esto, no viene a Ñublense para tener la candidatura con tal de no pelear el descenso. El equipo se nos fue a pique en este mes, mes y medio“, agregó Ribera quien añade que “nos vemos insertos en una situación que nadie del club esperó, llegamos a estar terceros y ahora estamos absolutamente vapuleados“.

El Coto llegó a la institución a comienzos de esta temporada, donde llegó a semifinales en Copa de la Liga y octavos de final en Copa Chile. Hoy está en el 10° lugar con 32 puntos, todavía en pelea por meterse a la próxima Copa Sudamericana.

En cuanto a números, Juan José Ribera dirigió a Ñublense en 40 encuentros, donde logró 18 victorias, 11 empates y 11 derrotas, con un rendimiento del 58,7 por ciento.

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En síntesis