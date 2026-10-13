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Universidad de Chile

La diferencia que le sacó U de Chile a U Católica en la pelea por el Chile 2 a Copa Libertadores

Los azules sacan provecho de su goleada ante Ñublense, porque superaron en puntos y goles a la UC con la mira en Copa Libertadores.

Por Cristián Fajardo C.

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La U escala en la tabla y en la diferencia de goles.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U escala en la tabla y en la diferencia de goles.

Universidad de Chile sacó buen provecho de la goleada por 6-0 ante Ñublense por la Liga de Primera 2026, la que la dejó como solitaria escolta de Colo Colo en la tabla de posiciones.

Si bien los azules insisten en que todavía pueden remontar los 9 puntos de diferencia que los separan ante los albos, hay un objetivo más realista del que también se beneficiaron con la contundente victoria.

Esto, porque en la lucha del Chile 2, pudieron remontar la diferencia de goles con Universidad Católica, a la que le sacaron 3 puntos, además de cinco goles de ventaja.

La U saca provecho de la goleada sobre Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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La U le sacó diferencia de goles a la UC

Universidad de Chile tiene una ruda pelea por el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores, donde sacó provecho con la goleada ante Ñublense y la suspensión del duelo de Universidad Católica ante Audax Italiano.

Porque, si bien la UC tiene un partido menos, los azules llegaron a los 45 puntos, superando por tres unidades a los de San Carlos de Apoquindo, por lo que le pasan la presión a los del técnico Daniel Garnero.

Pero no es todo, porque con los seis goles anotados ante Ñublense, la U superó a la Católica en la diferencia de goles, por lo que si la UC vence en su duelo pendiente, dependerá el marcador para poder superar a los azules.

En ese punto los dirigidos por el técnico Fernando Gago tienen una diferencia de goles de 22 tantos, mientras que los de la precordillera se quedaron en 17, con otra presión para lo que viene.

Hay que destacar que hay una fecha clave para ambos cuadros, porque el primer fin de semana de noviembre se disputará el Clásico Universitario en el estadio Claro Arena, que puede definir la temporada.

Mira la tabla de posiciones:

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