El volante del cuadro azul reaccionó feliz tras la goleada ante Ñublense, que lo acerca al líder de la Liga de Primera.

Se pensaba que la Liga de Primera estaba definida por la gran ventaja que sacó Colo Colo, sin embargo, los albos pasan por un mal momento y comenzaron a perder puntos, situación que está aprovechando Universidad de Chile.

La ventaja de 16 puntos que alcanzó a tener el equipo albo es cosa del pasado, ya que ahora está solamente a 9 unidades, con seis fechas en disputa. En la U tienen permitido ilusionarse.

Los azules vienen de sumar un sólido triunfo por 6-0 ante Ñublense, por lo que le meten presión a Colo Colo, y de paso, se alejan tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar de la tabla.

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Agustín Arce se ilusiona con la remontada azul

Una de las figuras de la U ante Ñublense fue el volante Agustín Arce, quien tras el partido habló con la prensa y fue consultado sobre la opción de que superen a Colo Colo en el tramo final de la Liga de Primera.

“Cayó el líder, pero estamos preocupados de nosotros. Aprovechamos el momento, pero vamos a seguir trabajando para seguir ganando en los próximos partidos“, dijo el mediocampista.

Agustín Arce fue figura ante Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Seguimos trabajando, pensando en nosotros, ir sumando de a tres y restando puntos, que es lo que esperamos, para poder conseguir el objetivo”, agregó.

El próximo partido de la U será el miércoles 21 de octubre, cuando juegue la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta, serie que está ganando por 2-0 el cuadro Puma.

En síntesis

Colo Colo lidera el torneo chileno con nueve puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

lidera el torneo chileno con nueve puntos de ventaja sobre Universidad de Chile. Universidad de Chile goleó 6-0 a Ñublense y acortó a nueve unidades su distancia del líder.

goleó 6-0 a Ñublense y acortó a nueve unidades su distancia del líder. Agustín Arce destacó en el triunfo azul y afirmó que buscarán seguir sumando de a tres.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera