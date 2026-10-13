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Liga de Primera

Agustín Arce sueña con la mega remontada de la U a Colo Colo: “Aprovechamos el momento”

El volante del cuadro azul reaccionó feliz tras la goleada ante Ñublense, que lo acerca al líder de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

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Agustín Arce marcó en la goleada de la U a Ñublense.
© PhotosportAgustín Arce marcó en la goleada de la U a Ñublense.

Se pensaba que la Liga de Primera estaba definida por la gran ventaja que sacó Colo Colo, sin embargo, los albos pasan por un mal momento y comenzaron a perder puntos, situación que está aprovechando Universidad de Chile.

La ventaja de 16 puntos que alcanzó a tener el equipo albo es cosa del pasado, ya que ahora está solamente a 9 unidades, con seis fechas en disputa. En la U tienen permitido ilusionarse.

Los azules vienen de sumar un sólido triunfo por 6-0 ante Ñublense, por lo que le meten presión a Colo Colo, y de paso, se alejan tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar de la tabla.

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Agustín Arce se ilusiona con la remontada azul

Una de las figuras de la U ante Ñublense fue el volante Agustín Arce, quien tras el partido habló con la prensa y fue consultado sobre la opción de que superen a Colo Colo en el tramo final de la Liga de Primera.

“Cayó el líder, pero estamos preocupados de nosotros. Aprovechamos el momento, pero vamos a seguir trabajando para seguir ganando en los próximos partidos“, dijo el mediocampista.

Agustín Arce fue figura ante Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Agustín Arce fue figura ante Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Seguimos trabajando, pensando en nosotros, ir sumando de a tres y restando puntos, que es lo que esperamos, para poder conseguir el objetivo”, agregó.

El próximo partido de la U será el miércoles 21 de octubre, cuando juegue la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta, serie que está ganando por 2-0 el cuadro Puma.

En síntesis

  • Colo Colo lidera el torneo chileno con nueve puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.
  • Universidad de Chile goleó 6-0 a Ñublense y acortó a nueve unidades su distancia del líder.
  • Agustín Arce destacó en el triunfo azul y afirmó que buscarán seguir sumando de a tres.
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