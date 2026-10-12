Los azules reciben en Rancagua al cuadro chillanejo, con la opción de restarle puntos a Colo Colo, además de sacar ventaja por el Chile 2.

Universidad de Chile tiene la mejor opción esta tarde en el estadio El Teniente de Rancagua, donde le toca recibir a Ñublense por la Liga de Primera 2026, a contar de las 17.00 horas.

De una forma de dejar atrás la dura derrota sufrida ante Deportes Antofagasta, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, el plantel azul tiene una revancha.

Un duelo donde volverá a contar con su gran figura, ausente en el duelo en el norte por no estar en condiciones físicas, según detalló el propio Fernando Gago: Charles Aránguiz.

Charles Aránguiz se recupera para volver justo a tiempo con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Charles Aránguiz tiene su retorno en la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes contaron los detalles de la semana de Charles Aránguiz, hasta llegar a la luz verde para el duelo de esta jornada en Rancagua.

Esto, porque el Príncipe no fue llevado al norte del país, según la versión de Gago, por no estar en plenas condiciones físicas, que hizo que lo dejaran abajo del viaje.

Pero fue este sábado, donde, según el citado medio, que Aránguiz volvió a entrenar con sus compañeros en el Centro Deportivo Azul, demostrando que está listo para pelear por su puesto.

Esto, en el momento en que pueden descontar puntos a Colo Colo en la lucha por el título, tras la derrota ante Coquimbo, además de marcar distancia de la UC, que se quedó sin jugar este fin de semana.