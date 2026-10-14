Una resta de tres puntos podría mover bastante el panorama en la lucha por no descender en esta temporada del fútbol de Primera División.

Casi sin darnos cuenta, ya nos metimos en la recta final de la Liga de Primera 2026, con todos los equipos atravesando diferentes luchas. Ya sea por ser campeón, clasificar a copas internacionales o salvarse del descenso, los 16 elencos del torneo tienen sus objetivos en las seis fechas que quedan.

Uno de los que más complicados está es Universidad de Concepción, club que es penúltimo con 23 puntos y que está a dos de alcanzar a Cobresal, equipo que por ahora marca la línea de salvación por no bajar a la Primera B.

Sin embargo, el panorama podría ser mucho peor para el Campanil luego que se conociera una denuncia contra el combinado penquista hacia la ANFP por parte de la Asociación de Agentes del Fútbol Chileno (AFUCH).

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La denuncia que tiene a Universidad de Concepción con riesgo de perder puntos

De acuerdo a información entregada por La Tercera, la AFUCH reclama comisiones impagas a un grupo de clubes y amenaza con llevar esta situación al Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, ente que ve estas materias y que, en caso de que corresponda, elevarlo al Tribunal de Disciplina.

Según el mencionado medio, Universidad de Concepción y Copiapó todavía no llegan a un acuerdo con el gremio de los representantes. Por su parte otros clubes como Ñublense, Rangers y Curicó lo lograron, incluso con la intervención del mismísimo Pablo Milad.

Universidad de Concepción tiene muy cuesta arriba la pelea por no bajar en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

“Los agentes interpretan que los infractores a los compromisos que reclaman deberían perder tres puntos. Si llegara a pasar, los penquistas quedarían aún más comprometidos con la pérdida de categoría”, aseguraron en La Tercera.

El campanil volverá a la acción por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026 el domingo 25 de octubre ante Deportes Limache en el Estadio Ester Roa. Este compromiso, aparece como clave para los dirigidos por Cristián Muñoz en su afán de salvarse del descenso.

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En síntesis