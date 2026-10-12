Sólo nueve puntos separan a albos y azules cuando muchos daban por sentenciada la pelea por la Liga de Primera, y será una pelea mano a mano por la corona.

De la manera más impensada, se apretó la definición del título en Liga de Primera. Luego de la derrota ante Coquimbo Unido, Colo Colo se mantiene como el exclusivo líder, mas Universidad de Chile se le acercó a una distancia de nueve puntos.

Tras la goleada por 6-0 a Ñublense, a la espera de que Universidad Católica se ponga al día, albos y azules serán los protagonistas de la definición del Torneo Nacional, donde a partir de la vuelta tras el nuevo receso, cada punto valdrá oro rumbo a la gloria.

Por ello, es momento de revisar el calendario que se le viene a Colo Colo y la U en las últimas seis fechas del Campeonato Nacional, donde en el camino ambos enfrentarán a rivales que pelean por copas internacionales y la permanencia, con clásicos incluidos.

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El calendario de Colo Colo en las próximas seis fechas

Hasta hoy, el único encuentro que tiene programación es el del domingo 25 de octubre, cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 17:30 horas. Luego será local de Universidad de Concepción y visitante de Ñublense, a disputarse entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre.

Los últimos tres encuentros de Colo Colo se jugarán entre el 21 de noviembre y el 6 de diciembre, donde se medirá ante Católica y Deportes La Serena en el Estadio Monumental, para cerrar la temporada 2026 en El Salvador contra Cobresal.

El calendario para U de Chile en las últimas seis jornadas

El siguiente desafío del Romántico Viajero será el lunes 26 de octubre como local en Rancagua ante Everton desde las 20:00 horas. Posteriormente, visitará a la UC en una nueva edición del Clásico Universitario y después recibe a su “bestia negra” Cobresal.

En las últimas tres jornadas en Liga de Primera, Universidad de Chile visitará a O’Higgins en la ciudad histórica y Deportes Concepción en Collao, para culminar su campaña en el Estadio Nacional contra un Unión La Calera que puede llegar descendido a ese duelo.

En síntesis