Ex Colo Colo clama por una pronta renovación de Fernando Ortiz: “Debieron asegurarlo antes”

La continuidad del entrenador argentino en el Cacique está en duda y lo están siguiendo desde el fútbol mexicano.

Colo Colo pasa por un bajo momento futbolístico, de hecho, no pudo ganar sus últimos tres partidos de la Liga de Primera y vio como Universidad de Chile se acercó en la lucha por el título.

A pesar de la caída futbolística del equipo albo, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, sigue recibiendo buenas críticas por su trabajo en el Monumental y lo miran con atención desde el extranjero.

El Tano aparece como chance para asumir la dirección técnica de Tigres, situación que se comenta fuerte en México, y además los aztecas lo siguen porque no ha renovado su contrato con Blanco y Negro, el que expira en diciembre.

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Carlos Gustavo de Luca pide la renovación para Fernando Ortiz

La situación de Fernando Ortiz fue analizada por el ex delantero de Colo Colo Carlos Gustavo de Luca, quien califica como un error no haber “asegurado” el concurso del estratega.

“Considerando el desempeño de Ortiz, en Colo Colo ya le tendrían que haber renovado el contrato hace tiempo. Se dieron cuenta de que es un buen técnico y debieron asegurarlo antes”, dijo el argentino.

Fernando Ortiz es seguido desde México. Foto: Andres Pina/Photosport

“Creo que igual será campeón. El último partido que perdieron encendió algunas alarmas, producto de una cierta relajación. Sin embargo, cuando el equipo ve que puede perder otro encuentro, la actitud cambia. Para el próximo partido, la concentración va a ser otra”, cerró De Luca.

El próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera será el domingo 25 de octubre, cuando visite a Palestino en Santa Laura.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera