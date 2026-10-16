“Hay jugadores fuera de serie, pero…”: Héctor Tapia revela secreto del éxito de la cantera de Colo Colo

En total han sumado 15 jugadores al primer equipo y Fernando Ortiz ha sido el principal beneficiado con el trabajo en la cantera alba.

Este 2026 ha sido un año especial para Colo Colo. Tras los errores del Centenario, se decidió partir de cero y se apostó por la cantera. De la mano de Fernando Ortiz, se llegó a la cifra de integrar 15 jugadores y que han registrado importantes resultados.

Una labor que ha sido guiada por Héctor Tapia, quien sigue de cerca cada paso en el Estadio Monumental. Desde la captación, formación y rendimiento de los jugadores.

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“Tengo en mis manos el futuro del club. El tiempo que este voy a hacer lo posible para que crezca. Estoy entretenido y estamos muy contentos con lo que hemos hecho”, apuntó “Tito” en conversación con Todos Somos Técnicos.

Ahora el ex seleccionado nacional también tuvo espacio para abordar lo que ha sido está formula de éxito en la cantera y que ha permitido el fogueo de nuevos talentos. Lo que implicó un importante corte de edad.

“Hemos hecho una promoción de jugadores donde la sub 21 es prácticamente la sub 18”, explicó. “Hemos ido implementando en todas las categorías, para acelerar el proceso. A los que están en mejores condiciones para poder promoverlos”, recalcó Tapia.

Además aclaró que la cantidad de jugadores que planean que lleguen al menos al primer equipo por año. “En la sub 21 se pretende que pasen al primer equipo uno o dos jugadores, ya tres o cuatro es un golazo. También tenemos jugadores extranjeros y que han llegado con sus familias y se han nacionalizados”, complementó.

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El futuro de la cantera alba: ¿Se viene un nuevo crack?

La cantera de Colo Colo ha destacado por la aparición de nombres en ataque como Felipe Raipán, Yastín Cuevas, y Gedeón Díaz. A los que se suman jugadores ya en el primer equipo como Leandro Hernández, Alfonso Olguín, Gabriel Maureira y Francisco Marchant.

Gedeón Díaz se sumó a la gran camada de jugadores que han debutado en el primer equipo de Colo Colo este 2026

Por lo miso, Tapia recalcó que hay vía directa constantemente tanto con Fernando Ortiz como con la selección chilena.

“Nosotros siempre tenemos comunicación con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz. La sub 21 juega de la misma forma que el primer equipo. También tenemos comunicación con Nico Córdova, somos el equipo que más jugadores aporta a la selección“, enfatizó.

Pero además se le hizo la consulta a Héctor Tapia sobre cuál sería el próximo gran crack del Cacique. A lo que el sempiterno goleador entregó una declaración bien diplomática pero que ilusiona a los hinchas albos.

“Sí hay buenos jugadores en Colo Colo. También hay fuera de serie. Pero necesitan trabajo tanto de arriba (lo mental), lo físico y saber administrar su talento. Por eso formamos jugadores íntegros”, sentenció.