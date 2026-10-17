El volante argentino de 30 años mostró su contrariedad por un par de decisiones arbitrales, sobre todo porque el tanto espectacular que anotó no subió al marcador a instancias del VAR.

Giovani Lo Celso fue el autor de un golazo espectacular en el partido que el Betis de Manuel Pellegrini perdió ante el Barcelona. Una volea extraordinaria del volante argentino se clavó en un lugar imposible del arco para el transitorio 2-2. Pero a instancias del VAR, la conquista fue anulada.

Luego de revisar las imágenes, el cuestionado árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea invalidó la extraordinaria conquista de Lo Celso. Tras el encuentro, que terminó 5-2 a favor de los culés, el argentino surgido en las inferiores de Rosario Central se sumó al Ingeniero.

Aunque no fue tan firme en su crítica, de todas maneras evidenció su descontento. “Nos vamos con mucha bronca, obviamente queríamos ganar. Regalarle una alegría a la gente, no se pudo. El Barça está muy en forma, pero competimos de igual a igual”, aseguró el exjugador del Tottenham Hotspur.

Así celebró Gio Lo Celso el tanto que finalmente no fue válido. (Fran Santiago/Getty Images).

Evidentemente, el principal disgusto de Lo Celso tiene que ver con ese tanto que no le convalidaron. “Lo primero que diré es que aún no vi la repetición. Pero recuerdo que no sé si hay mano del Cucho (Hernández). El Barça tenía el control de la pelota, Rodri tira un pelotazo para arriba”, manifestó el trasandino.

Una hermosa toma de la pelota que Joan García no pudo evitar que entrara a la portería. (Fran Santiago/Getty Images).

“Hay una disputa de cabeza, bajo ese concepto anula todo tipo de jugada. Da bronca, el gol habría ayudado al equipo en un momento importante. Al árbitro le dije esto mismo. Pasa un buen rato, Rodri tira un pelotazo para arriba y si el pelotazo es bueno y es gol del Barça, obviamente no se revisa”, dijo.

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Lo Celso insistió, al igual que Manuel Pellegrini, en que el transitorio 2-2 del Betis ante el Barcelona debió haber contado. “Pasaron muchas cosas en el medio. Puedo hablar de las jugadas puntuales, lo del Cucho puede ser mano, pero pasan muchas cosas en la jugada”, aseguró el rosarino de 30 años.

“Un rebote, la pelota arriba, una disputa de cabeza. Si hubiera sido gol del Barça no sé si se vuelve atrás. Fue en un momento clave, podríamos haber ido empatados al entretiempo, pero fuimos perdiendo 2-1. Era una buena posibilidad, sabíamos que el segundo tiempo habría sido otro partido”, rememoró el subcampeón mundial en 2026.

Y tal como su DT, cuestionó abiertamente la tarjeta roja del uruguayo Facundo Bernal tras un cruce fuerte con Lamine Yamal. “Nos ponemos 3-2 y en la expulsión el partido se fue. No volví a ver, pero fue un encontronazo entre dos jugadores. Fue roja directa para Facundo y amarilla para Lamine. Pero son detalles”, apuntó Gio.

Facundo Bernal le dio un golpe que Lamine Yamal aprovechó para exagerar. (Fran Santiago/Getty Images).

“Hubo varias jugadas puntuales que marcaron el partido. El gol anulado es dudoso. Podría haber sido gol, pero me quedo con que competimos hasta el final contra un rival muy bueno. Al final el árbitro ve una cosa y nosotros, vemos otra. Ya está”, sentenció Giovani Lo Celso, quien de todas maneras quedó con algunos toques dulces de sabor de boca. Pese al abultado 5-2.

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