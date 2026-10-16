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Internacional

Entrenador del súper Barcelona está encantado con el Betis de Pellegrini: “Increíble lo que mejoró”

Hansi Flick destaca que Manuel Pellegrini le dio un salto de calidad al Betis esta temporada, rival al que enfrentarán este sábado.

Por Felipe Escobillana

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Hansi Flick alabó lo que hace Pellegrini en el Betis
© Getty ImagesHansi Flick alabó lo que hace Pellegrini en el Betis

El Betis enfrentará a Barcelona este sábado en La Liga, a las 13.30 de Chile, en uno de los partidos más importantes que se jugarán en España debido a que enfrentará al primero con el tercero del certamen.

Los catalanes suman 8 triunfos seguidos en España, completando canasta completa. Pero se enfrenta a un cuadro andaluz que con Manuel Pellegrini está cumpliendo una campaña brillante.

Hansi Flick, el DT alemán que entrena a Barcelona, alabó lo que ha hecho el Ingeniero en este arranque de temporada con el elenco bético.

“Lo más importante es ganar el partido de Sevilla. El Betis está con confianza tras ganar todos sus partidos en casa. En la Champions están consiguiendo buenos resultados”, manifestó.

Flick junto a Pellegrini la temporada pasada

Flick junto a Pellegrini la temporada pasada

Flick está encantado con el Betis de Pellegrini

Entiende que el plantel conformado por Pellegrini es brillante. “Tienen jugadores fantásticos en el uno contra uno, tendremos que defender muy bien. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos”, destacó.

Recuerda que el duelo entre Betis y Barcelona lo podrás seguir a través de Disney+.

De hecho destaca su gran evolución. “Es increíble cómo han mejorado respecto a la temporada pasada. Y eso que ya hicieron un gran trabajo volviendo a la Champions 20 años después”, manifestó.

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Flick también habló del gran momento que atraviesa Lamine Yamal, estrella de su escuadra. “Es un jugador muy especial y sé que tenemos que gestionar sus minutos. Pero para él lo más importante es que disfrute jugando al fútbol, ahora lo está haciendo y no quiero interrumpir esa situación”, expresó.

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