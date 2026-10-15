El talentoso volante ofensivo de 34 años destacó mucho en la victoria ante el Porto de Portugal, declaró con mucha emoción y recibió tremendos elogios del Ingeniero, quien lo hizo debutar en el Málaga.

Isco tuvo una noche especial para el Betis, que también lo fue para Manuel Pellegrini. Los verdiblancos remontaron el marcador y vencieron al Porto de Portugal en condición de locales para seguir con tranco perfecto al cabo de dos partidos en la Champions League.

Y fue el talentosísimo volante ofensivo quien tuvo la responsabilidad desde los 12 pasos. Isco Alarcón no titubeó y anotó el 3-2 definitivo de los verdiblancos ante el Dragón. Por si eso fuera poco, el jugador de 34 años fue distinguido como la figura del duelo.

Luego del encuentro, el futbolista surgido en las inferiores del Valencia sacó la voz con mucha emoción. “Es una competición muy especial. Jugarla con el club que me ha devuelto la ilusión es algo increíble”, aseguró el oriundo de Benalmádena. Como para graficar la importancia que tiene para él estar nuevamente bajo la tutela del Ingeniero Pellegrini.

Así festejó Isco el gol que dio la victoria al Betis vs Porto. (Angel Martinez/Getty Images).

“Me han dado muchas veces por muerto, pero me niego. Quiero seguir luchando, disfrutando por lo que más me apasiona. Mientras tenga energía y me respeten los dolores, voy a seguir”, aseguró Isco en una conversación con Movistar Deportes. Un compromiso que el enganche tiene con el fútbol profesional.

De hecho, tiene contrato con el Betis hasta junio de 2028. Y Pellegrini también le dedicó elogios. “Sin lugar a dudas que es muy importante para todo el club, sus compañeros y la hinchada. Isco es un jugador que marca la diferencia, he tenido la fortuna de hacerlo debutar a los 18 años en el Málaga”, aseveró el experimentado DT chileno.

“Luché mucho para que viniera al Betis, no era fácil que viniera tras dos temporadas malas en el Sevilla”, manifestó Pellegrini. Tiene razón: el exjugador del Real Madrid llegó a Heliópolis tras no tener éxito en el clásico rival de los verdiblancos.

Isco jugó apenas 19 partidos en el Sevilla, donde anotó un gol y regaló tres asistencias. (Alex Caparros/Getty Images).

ver también “Ya veremos”: Manuel Pellegrini consigue histórico registro en Champions League y aborda su renovación en el Real Betis

Pellegrini se saca el sombrero por Isco post triunfazo del Betis: “Le sobra calidad”

Manuel Pellegrini profundizó en los elogios para Isco luego de esta gran remontada del Betis ante el Porto. Sobre todo después de la fuerte apuesta que hizo con su fichaje. “Me encontré al mismo jugador capacitado, madura y calidad de otro nivel”, dijo el Ingeniero.

“Me alegra mucho que haya podido superar con tanta entereza dos lesiones tan graves que le impidieron estar en su mejor momento. Esa madurez le ha permitido estar nuevamente en la élite. Calidad le sobra”, sentenció Pellegrini sobre uno de sus grandes regalones.

Manuel Pellegrini confía ciegamente en la calidad de Isco Alarcón. (Angel Martinez/Getty Images).

A diferencia de su mal desempeño en el Sevilla, Isco Alarcón logró volver a destacar con el entrenador chileno: tiene 88 partidos disputados en los béticos, donde ha aportado 25 goles y 20 asistencias. Y ya son 170 los encuentros que ha jugado bajo la tutela de Pellegrini.

ver también Hinchas del Betis buscan impedir llegada de Pellegrini a la Selección: “Contrato de por vida”

Revisa el compacto del triunfo del Betis vs Porto

Así va el Betis en la tabla de posiciones de la Champions League 26-27

El Betis es uno de los equipos que suma dos triunfos en igual número de partidos durante la fase liguera de la Champions League 2026-2027.