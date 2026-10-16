Tras caer 2-0 en su debut, Colo Colo Femenino buscará recuperarse ante Santa Fe para seguir soñando en la Libertadores.

Colo Colo Femenino tuvo un amargo estreno en la Copa Libertadores 2026. Las dirigidas por Tatiele Silveira cayeron por 2-0 ante Corinthians, vigente campeón del torneo continental.

Los goles de Victoria Albuquerque y Jaqueline Ribeiro sellaron el triunfo brasileño y obligaron al Cacique a buscar una rápida recuperación. Tras la derrota, Corina Clavijo llamó a los hinchas a mantener la confianza de cara a la lucha por clasificar a cuartos de final.

El mensaje de Corina Clavijo a los hinchas de Colo Colo

En declaraciones a Revista Fut Fem, la zaguera destacó la historia del club y la capacidad del equipo para levantarse ante la adversidad.

“Sigan creyendo como nosotras creemos, porque esto es Colo Colo. Colo Colo siempre se levanta de cualquier adversidad”, expresó la futbolista, quien también agradeció el apoyo de los fanáticos que acompañan al plantel incluso fuera de Chile.

Clavijo aseguró que el equipo dará vuelta la página y continuará luchando hasta el final por conseguir sus objetivos en el torneo continental.

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“Nosotras vamos a pasar página y lo vamos a dar todo. Como en el último minuto hoy, en el partido lo dejamos todo. Siempre creemos, hasta el final vamos a darlo todo”, afirmó.

La defensora reconoció que la derrota fue difícil de asimilar, considerando el trabajo realizado durante el año, pero insistió en enfocarse en el siguiente desafío.

Colo Colo se juega una final ante Santa Fe

El próximo compromiso de las Albas será frente a Independiente Santa Fe de Colombia, por la segunda fecha del Grupo A, este domingo 18 de octubre, a las 17:00 horas de Chile.

Para Clavijo, será un partido determinante en las aspiraciones del equipo chileno, “Se viene otro rival difícil, conocido, pero es ganar o ganar. Creo que no hay más chances y con el equipo que tenemos creo que tenemos que llegar con todo”, sentenció.

Colo Colo necesita sumar para mantenerse en la pelea por uno de los dos cupos del grupo a los cuartos de final. Por eso, el duelo ante el cuadro colombiano es clave para las tetracampeonas del fútbol chileno.

En resumen…