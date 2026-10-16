Las Albas buscan recuperarse de la caída ante Corinthians y sumar sus primeros puntos en el torneo continental.

Colo Colo Femenino quiere dejar atrás su derrota en el debut de la Copa Libertadores 2026. Tras caer por 2-0 ante Corinthians, las Albas tendrán un nuevo desafío frente a Independiente Santa Fe, por la segunda fecha del Grupo A.

Duelo clave para las aspiraciones de las tetracampeonas del fútbol chileno, que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación a los cuartos de final.

Colo Colo Femenino cayó 2-0 ante Corinthians en su debut en la Libertadores.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Santa Fe?

Colo Colo Femenino e Independiente Santa Fe se enfrnetan este domingo 18 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

Los hinchas podrán seguir el partido de las Albas de forma gratuita a través de las plataformas digitales de Chilevisión en la web y Youtube, además de Pluto TV.

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Las Albas llegarán con un partido disputado en el torneo, mientras que el cuadro colombiano tendrá su estreno ante Caracas este viernes 16 de octubre.

Fixture de Colo Colo Femenino en Copa Libertadores 2026

Tras el estreno ante Corinthians, Colo Colo deberá enfrentar a Independiente Santa Fe y Caracas para completar la fase de grupos.

Fecha 1: Colo Colo vs. Corinthians — jueves 15 de octubre, 17:00 horas.

Fecha 2: Colo Colo vs. Independiente Santa Fe — domingo 18 de octubre, 17:00 horas.

Colo Colo vs. Independiente Santa Fe — domingo 18 de octubre, 17:00 horas. Fecha 3: Colo Colo vs. Caracas — miércoles 21 de octubre, 17:00 horas.

En resumen…