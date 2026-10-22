Las Azules necesitan ganar en la última fecha del grupo D para mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final de Copa Libertadores Femenina.

Universidad de Chile afronta un partido decisivo en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas se medirán ante Deportivo Cali con la obligación de sumar los tres puntos para intentar meterse entre las ocho mejores del torneo continental.

El conjunto azul llega con un punto, luego de empatar sin goles frente a Nacional de Montevideoy perder por 2-1 ante Libertad de Paraguay, quedando en el tercer lugar del grupo D, por lo que no tienen margen de error en su último compromiso.

La U necesita ganar en la última fecha del grupo D para avanzar a los cuartos de Libertadores Femenina.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Deportivo Cali y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile y Deportivo Cali se enfrentará este jueves 22 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil, por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

Los hinchas podrán seguir el partido de las Leonas EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Chilevisión en el sitio web y YouTube, además de Pluto TV.

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¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Deportivo Cali llega como líder de la zona con cuatro unidades. Además, el resultado del encuentro entre Nacional y Libertad también puede influir en las opciones de clasificación de Universidad de Chile.

En caso de igualdad de puntos, la definición considera primero los resultados de los enfrentamientos directos y luego la diferencia de goles, por lo que las Leonas deberán estar atentas a lo que ocurra en ambos partidos.

En resumen…