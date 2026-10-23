Los azules siguen trabajando en el CDA para el compromiso del lunes en Rancagua, donde quieren mantenerse en la pelea.

Universidad de Chile sigue trabajando con miras a su compromiso de la jornada del lunes, donde debe recibir a Everton por la fecha número 25 de la Liga de Primera 2026, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago aprovecha de recuperar jugadores para poder completar su plantel, de manera de poder tener un amplio abanico de alternativas para conformar el once estelar.

En ese sentido, ya tiene disponible al volante Lucas Barrera, mientras que hay dos que están en duda y se mantienen al margen, al menos hasta el entrenamiento del jueves: Javier Altamirano y Jhon Cortés.

Lucas Barrera retornó a los entrenamientos con la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también La promesa para los abonados de U de Chile que Azul Azul no pudo cumplir en el Estadio Nacional

Un regreso y dos dudas en la U

Lucas Barrera se lesionó el 5 de septiembre, cuando la U venció por 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, con una larga recuperación por un problema en su rodilla.

Por lo mismo, ahora intenta recuperar terreno y su puesto de estelar, en una posición donde el técnico Fernando Gago ha ido variando partido a partido con los azules.

Según confirmó el medio Emisora Bullanguera, el nacido en Argentina tuvo su regresó a las prácticas con sus compañeros en el jornada del jueves en el CDA, con luz verde del cuerpo médico.

Por su parte, hubo dos jugadores que no entraron en esta dinámica. Por un lado Javier Altamirano, donde el mismo medio citado asegura que desde la semana pasada está con problemas físicos.

Además del juvenil Jhon Cortés, quien fue suplente ante Everton en Viña del Mar, luego de regresar de una larga lesión, que ahora presenta un esguince en la rodilla.