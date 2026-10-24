El equipo dirigido por Jaime Rubilar se estrenó con el pie izquierdo. Novedoso certamen trae doble jornada para la Roja este día domingo.

La selección chilena dijo presente en el inédito Mundial Sub 15 de 189 países, que en un inicio contemplaba a las 211 asociaciones miembro de la FIFA. En certamen jugado en un Mundial en Azerbaiyán, la Roja cayó en su estreno.

Con resultado de 4-2 a favor de España, el elenco dirigido por Jaime Rubilar partió con el pie izquierdo, en duelo disputado en el Complejo Deportivo Hovsan de Bakú. Eso sí, la cuenta oficial de la Roja destacó a los dos goleadores nacionales.

“Los goles nacionales fueron convertidos por Aron Cornejo y Santiago Briceño… Este domingo continuamos nuestro camino enfrentando a Kuwait y a Barbados”, informó la selección chilena.

Así se viene el camino para la selección chilena Sub 15

En un torneo experimental donde juegan ocho contra ocho, de dos tiempos de 20 minutos, la Roja cayó en el estreno ante España. El Mundial Sub 15 de Azerbaiyán sigue su curso y Chile buscará avanzar de ronda en los siguientes duelos.

Chile quedó en el sexto lugar del Grupo E, donde este domingo buscará levantar cabeza con dos encuentros en la jornada. Primero se medirá ante Kuwait (06.30 horas) y luego frente a Barbados (13.45 horas).

Tras eso, el elenco de Jaime Rubilar deberá seguir rápidamente su camino, ya que tiene más duelos postergados al día siguiente. El lunes 26 de octubre se viene jornada doble para la Rojita Sub 15.

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Congo aparece en el horizonte, a las 06.30 horas, mientras que a las 13.45 horas la Roja debe medirse ante Tayikistán. Todo eso, bajo el novedoso formato 8×8 y tiempo reducido en la cancha.