Tras el gallito con la corporación por el duelo pendiente tras el aluvión en Las Condes, el club confirmó la autorización oficial para llevar a cabo el duelo antes del Clásico Universitario.

No sólo en la cancha sufre derrotas Universidad Católica. Es que mientras estaba jugando su duelo con Unión La Calera, se hizo oficial el cierre del conflicto que tenía con la ANFP por la fecha para disputar el duelo pendiente con Audax Italiano por la fecha 23 en Liga de Primera.

Originalmente, desde Quilín programaron el duelo para este miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena. Desde el club se negaron a disputarlo en esa fecha, apuntando a la Ley N° 19.327, que establece plazo de 10 días para solicitar autorización del duelo a las entidades correspondientes.

Cuando parecía que era un tema saldado y que Católica iba a tener más días para preparar el Clásico Universitario, el directorio de la ANFP denunció a la institución por no cumplir el reglamento del Torneo. Todo este conflicto llegó a una solución.

ver también “U Católica arriesga sanciones”: avisan denuncia de la ANFP por partido suspendido ante Audax

Oficial: Católica vs. Audax tiene fecha definitiva para jugarse

Por medio de un comunicado oficial, misma instancia donde reclamaron contra la dirigencia del fútbol chileno por la programación del duelo con Audax Italiano, desde Cruzados confirmaron que este encuentro se jugará en la fecha y hora fijadas desde Quilín.

“Informamos que el día de hoy, hemos recibido la aceptación de la Delegación Presidencial Metropolitana para la propuesta de partido entre Universidad Católica ante Audax Italiano para este miércoles 28 de octubre, a las 20:30 horas en nuestro Claro Arena”, indicaron en redes sociales.

Así las cosas, finalmente el equipo que dirige Daniel Garnero acabará disputando tres encuentros en ocho días, pues tras la derrota con La Calera enfrentarán a los itálicos en la precordillera antes de jugar el duelo clave ante Universidad de Chile por el cupo directo a Copa Libertadores 2027.

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En síntesis