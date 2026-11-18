DT cruzado termina contrato a fin de temporada en San Carlos de Apoquindo. Le tiró sutil palo a la dirigencia, previo a duelo clave por el Chile 2.

Daniel Garnero habló de todo en U Católica. El entrenador sigue en la pelea por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores, donde está a dos puntos de la U para conseguir ese objetivo.

En la previa del duelo ante Colo Colo, el DT se sinceró sobre su futuro. Garnero termina contrato a fin de año y no se ve renovando según contó en diálogo con TNT Data Sports.

“Lo que quiero es clasificar al Chile 2, eso me obsesiona. Después veremos si el club… Yo tampoco veo demasiado interés del club, si no ya estaríamos hablando, pero eso no me interesa en estos momentos“, aclaró.

Garnero la tiene clara en U Católica

Dejando de lado los rumores de un distanciamiento con la dirigencia de U Católica, Daniel Garnero aclaró que solo piensa en arruinarle la fiesta a Colo Colo. Para el DT, ganar en Macul es clave rumbo al objetivo del ansiado Chile 2.

Photosport

“La verdad quiero que Católica vuelva a tener la experiencia en Libertadores de este año, eso hará crecer al club. Lo hará crecer en roce internacional, aprovechar ese estadio espectacular que tiene, al fútbol chileno le vendría muy bien que Católica esté de nuevo en Copa Libertadores”, lanzó.

Sobre el palo a la dirigencia en no negociar su continuidad (termina contrato a fin de temporada), el DT dijo que “hubo alguna charla, pero no, estoy pensando en Colo Colo”.

ver también Daniel Garnero sorprende a U Católica sobre un pasillo de campeón a Colo Colo: “Felicitar al justo ganador”

“Estoy convencido que tenemos que estar muy bien, como los últimos partidos, ordenados y agresivos, para traernos los tres puntos. Jugamos ante el campeón, en su cancha, de festejos y tenemos que ir a hacer las cosas bien”, cerró.