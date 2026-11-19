El presidente de la ANFA se refirió a los dichos de Jorge Uauy, quien piensa en la Federación pese a su triunfo en la ANFP.

La ANFP tiene nuevo presidente, porque este jueves Jorge Uauy se impuso por un amplio margen sobre Jorge Yunge y en enero próximo asumirá el cargo que deja el criticado Pablo Milad.

A pesar del triunfo, la permanencia del mandamás de Palestino en la Asociación no está confirmado, ya que dejó abierta la chance de renunciar a su puesto para competir como presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Insólito.

Uno de los actuales miembros del directorio de la Federación es Justo Álvarez, presidente de la ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur), quien en diálogo con RedGol criticó la idea de Uauy de querer pasar de una entidad a la otra.

ver también ¡Insólito! Jorge Uauy deja abierta la chance de renunciar a la ANFP tras ser electo presidente: “No descarto nada”

Justo Álvarez y el nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Chile

En primer lugar, Justo Álvarez se refirió a la opción que lo vincula como posible candidato a la presidencia de la Federación, cuyas elecciones se tienen que realizar a más tardar a mediados de febrero.

“Todo puede ser, hay votos, pero en la vida no hay que buscar el poder. Si las cosas llegan, es porque se dan, pero no ando buscando el poder”, dijo Justo Álvarez.

Jorge Uauy es el nuevo presidente de la ANFP. Foto: Diego Martin/Photosport

Luego, analizó la idea que está circulando y que dice que Jorge Uauy o algún miembro de su directorio recientemente electo renuncie a su cargo, para intentar presidir la Federación.

“Se han dado muchas volteretas en el mundo del fútbol. Un gran amigo del que fui muy cercano, don Víctor Pititore Cabrera, él sí que se daba volteretas espectaculares. Yo no me doy volteretas en la vida, menos por un cargo, y para serle más sincero, menos por las lucas“, sentenció Álvarez.

Por ahora, no hay claridad sobre quiénes serán los candidatos a la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile, entidad encargada de administrar los recursos que genere la selección chilena, entre otras funciones.