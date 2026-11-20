A través de su cuenta en X, el edil Miguel Concha le escribió al nuevo timonel de la corporación y le advirtió que "las puertas están abiertas" para que se pongan al día.

Tras conocerse que Jorge Uauy fue electo como el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), un inesperado actor le envió un mensaje con buenos deseos para su gestión, aunque con un potente recado incluido.

La referencia es para Miguel Concha, el alcalde de Peñalolén que ordenó la clausura de la sede de la corporación, en Avenida Quilín 5635, por una millonaria deuda de $172 millones de pesos, y que provocó la ira del ex timonel Pablo Milad.

A través de su cuenta en la red social X, el edil celebró la llegada del dirigente de Palestino a la ANFP recordándoles que todavía no se ponen al día con el pasivo, por lo que esperan establecer conversaciones para llegar a un acuerdo y recuperar el edificio.

“Saludamos al nuevo presidente de la ANFP, Jorge Uauy. Las puertas del Municipio de Peñalolén están abiertas para que paguen su deuda y regularicen su situación. Esperamos que esta nueva etapa avance en ese camino, porque queremos que a Peñalolén y al fútbol chileno les vaya bien”, firmó el alcalde.

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El conflicto entre Peñalolén y ANFP que aún no se arregla

Hace casi tres semanas, el 28 de octubre del presente año, el alcalde Concha junto a funcionarios municipales se apersonaron en la sede del fútbol chileno para comunicarles que “no cuentan con ninguna autorización para funcionar“, por no contar con la recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales.

A esto se suma la millonaria deuda que la ANFP arrastra con el municipio de Peñalolén por operar durante 16 años sin patente comercial, además de no pagar sus obligaciones pendiente, lo que incluye multas, intereses y reajustes.

Hasta el momento, la única solución que plantea el alcalde Concha a este conflicto es que la dirigencia de la ANFP “se acerque a la Dirección de Obras para subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final y, una vez que eso, ya quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura”.

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En síntesis